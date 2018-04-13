Лучанка, яка «замінувала» потяг, отримала умовний термін





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, пишуть



Під час суду встановили, що 28 червня обвинувачена перебувала у приміському поїзді сполученням Ківерці – Стоянів поблизу залізничної станції с. Дачне Ківерцівського району.



Так, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, жінка неправдиво повідомила машиніста потяга та чергового по станції «Дачне» про те, що вказаний потяг заміновано та можливий вибух, який загрожує загибелі людей чи настанням інших тяжких наслідків. Після чого екстрені служби повідомили про ймовірний вибух, однак під час виїзду працівників поліції на місце події вказана інформація не підтвердилась.



Відзначимо, що між прокурором та «мінеркою» була укладена угода про визнання винуватості, а саме – неправдиве повідомлення про замінування.



Відтак, суд визнав її винною та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Умовним покаранням відбулась лучанка, яка «замінувала» потяг.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, пишуть Волинські Новини Під час суду встановили, що 28 червня обвинувачена перебувала у приміському поїзді сполученням Ківерці – Стоянів поблизу залізничної станції с. Дачне Ківерцівського району.Так, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, жінка неправдиво повідомила машиніста потяга та чергового по станції «Дачне» про те, що вказаний потяг заміновано та можливий вибух, який загрожує загибелі людей чи настанням інших тяжких наслідків. Після чого екстрені служби повідомили про ймовірний вибух, однак під час виїзду працівників поліції на місце події вказана інформація не підтвердилась.Відзначимо, що між прокурором та «мінеркою» була укладена угода про визнання винуватості, а саме – неправдиве повідомлення про замінування.Відтак, суд визнав її винною та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.

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