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Тренер «Волині» пояснив, чому команда пропускає багато голів. ВІДЕО

Тренер «Волині» пояснив, чому команда пропускає багато голів. ВІДЕО
Тренер луцької «Волині» Андрій Тлумак провів прес-конференцію після матчу з одеським «Чорноморцем».

Про це йдеться у пресслужбі луцького клубу.

«Я, напевно, знаю, яке питання вас найбільше цікавить – чому ми так багато пропускаємо? Минулого разу я говорив ті ж слова – мабуть, це все-таки в голові: коли у команди-суперниці на одного менше, в нас має бути більше контролю м’яча, більше реалізації, хоча моменти ми створюємо, але це все у голові і психології», – сказав Андрій Тлумак.

Тренер зазначив, що вже місяць команда працює над грою в обороні.

«Ми бачимо, що хлопці, хоч вони і професіонали, які пограли у великих клубах, але все одно після матчу з «Карпатами» ми не можемо десь відійти з тієї психологічної ями, в яку ми потрапили. Але слава Богу, що ми забили ті три м’ячі.

Повірте, ми дуже багато працюємо, щоб менше пропускати, багато працюємо над їхньою головою. Дайте нам ще трохи часу і менше критикуйте, тому що зараз ми розуміємо, що на нас зараз дуже великі надії і від вас, і від вболівальників, і від всіх. Критика футболістам не допомагає, вона тільки їм шкодить, і їм стає ще важче. Підтримайте зараз їх, ми вас дуже просимо», – підкреслив тренер клубу.

Також наставник лучан запевнив, що у матчі кубку буде проводити ротацію складу та перевіряти, на скільки готові молоді футболісти.

«Минулого року нас критикували за те, що немає запасу. Цього року він є. На жаль, на полі грають одинадцять гравців, і тому ми виходимо з того, що хто сильніший, той має грати. А хто виходить – має посилювати гру. Хто не підсилює – мабуть, тоді є питання...» – повідомив Андрій Тлумак.


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Теги: Андрій Тлумак, Волинь, футбол
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