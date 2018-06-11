У Дніпрі діти облили бензином 8-річного хлопчика та підпалили його
Сьогодні, 11:29
У Дніпрі дитяча гра ледь не закінчилася трагедією, хоча і призвела до важких наслідків для 8-річного хлопчика.
Про подію повідомляють волонтери, які допомагають мамі хлопчика вилікувати сина, який потрапив до реанімації дитячої обласної лікарні після того, як його облили бензином і підпалили, пише ТСН.
«Кирюша Яцун грав з усіма дітками у дворі, були дітки і старшого віку. Хтось із дітей обливши дитини ззаду і підпал. Мама одна виховує єдиного синочка, батько дитини помер. Кирюша, як і багато діток, повинен був йти 1 вересня в 3 клас», – розповіла волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.
Батьки написали заяву до поліції.
"Зараз хлопчик стабільний, він прийшов до тями, знаходиться в реанімації після операції. У нього опіки 35% тіла. Полум'я потрапило на голову, плечі, передпліччя, стегна, гомілки. Дитині належить ряд операцій і реабілітація», - констатують лікарі.
Реквізити для допомоги: карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 Тимощенкова Олександра.
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Про подію повідомляють волонтери, які допомагають мамі хлопчика вилікувати сина, який потрапив до реанімації дитячої обласної лікарні після того, як його облили бензином і підпалили, пише ТСН.
«Кирюша Яцун грав з усіма дітками у дворі, були дітки і старшого віку. Хтось із дітей обливши дитини ззаду і підпал. Мама одна виховує єдиного синочка, батько дитини помер. Кирюша, як і багато діток, повинен був йти 1 вересня в 3 клас», – розповіла волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.
Батьки написали заяву до поліції.
"Зараз хлопчик стабільний, він прийшов до тями, знаходиться в реанімації після операції. У нього опіки 35% тіла. Полум'я потрапило на голову, плечі, передпліччя, стегна, гомілки. Дитині належить ряд операцій і реабілітація», - констатують лікарі.
Реквізити для допомоги: карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 Тимощенкова Олександра.
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