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У Дніпрі діти облили бензином 8-річного хлопчика та підпалили його

У Дніпрі діти облили бензином 8-річного хлопчика та підпалили його
У Дніпрі дитяча гра ледь не закінчилася трагедією, хоча і призвела до важких наслідків для 8-річного хлопчика.

Про подію повідомляють волонтери, які допомагають мамі хлопчика вилікувати сина, який потрапив до реанімації дитячої обласної лікарні після того, як його облили бензином і підпалили, пише ТСН.

«Кирюша Яцун грав з усіма дітками у дворі, були дітки і старшого віку. Хтось із дітей обливши дитини ззаду і підпал. Мама одна виховує єдиного синочка, батько дитини помер. Кирюша, як і багато діток, повинен був йти 1 вересня в 3 клас», – розповіла волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.

Батьки написали заяву до поліції.

"Зараз хлопчик стабільний, він прийшов до тями, знаходиться в реанімації після операції. У нього опіки 35% тіла. Полум'я потрапило на голову, плечі, передпліччя, стегна, гомілки. Дитині належить ряд операцій і реабілітація», - констатують лікарі.

Реквізити для допомоги: карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 Тимощенкова Олександра.

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Теги: підпал, Дніпро, скандал
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