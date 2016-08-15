Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:49
Цьогорічне святкування Дня Незалежності України у Луцьку стало чи не наймасштабнішим за останні декілька років. У місті подбали, аби створити і поєднати атмосферу урочистості і відпочинку.
Впродовж 24 серпня Луцьк перетворився на центр культурного розвитку та розваг, з різноманітними локаціями, аби кожен міг підібрати щось саме для себе.
Із самого ранку місто майоріло синьо-жовтими стягами та іншими національними символами. Для початку, на головній площі міста згадали тих, завдяки кому це свято було можливе, помолилися за Героїв і поклали квіти до їхніх світлин, а опісля маршем пошани попрямували до меморіалу вічної слави, де також відбулася урочиста молебень.
Тим часом на вулиці Лесі Українки розгорнувся ярмарок із унікальними речами, в центрі – на Театральному майдані звучали народні пісні у виконанні луцьких творчих колективів. Не забули і про традиційний всеміський флешмоб – сформувати фігуру із людей, яка має якийсь особливий для міста сенс. Цього року обрали корону князя Вітовта.
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки «гуляли» День Незалежності ледь не до ранку. Надвечір там влаштували грандіозний концерт із зірковим гостем – виконавцем OLEYNIK, також передбачили нові розважальні локації, різноманітні food-зони, запросили цікавих спікерів та влаштували ексклюзивну програму із талановитими лучанами і гумористичним колективом.
Особливо гостям сподобалася всеміська лотерея з понад п’ятсот подарунками від спонсорів заходу, релакс зони від партнерів, лунапарк та дитячі гірки.
Український музикант, артист, знаний на всій території України завдяки своїм дуетним та сольним проектами, гравець футбольного клубу зірок шоу-бізнесу «Маестро», переможець проекту «Фабрика Зірок-2» OLEYNIK запалював публіку з 21 години. Співак виконав усі свої найвідоміші треки – «Девочка года», «Зажигать Молодым», «Забавная» та інші. Глядачів у парку зібралося чимало, але, не дивлячись на це, комфортно було усім, до того ж, пощастило і з погодою.
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Впродовж 24 серпня Луцьк перетворився на центр культурного розвитку та розваг, з різноманітними локаціями, аби кожен міг підібрати щось саме для себе.
Із самого ранку місто майоріло синьо-жовтими стягами та іншими національними символами. Для початку, на головній площі міста згадали тих, завдяки кому це свято було можливе, помолилися за Героїв і поклали квіти до їхніх світлин, а опісля маршем пошани попрямували до меморіалу вічної слави, де також відбулася урочиста молебень.
Тим часом на вулиці Лесі Українки розгорнувся ярмарок із унікальними речами, в центрі – на Театральному майдані звучали народні пісні у виконанні луцьких творчих колективів. Не забули і про традиційний всеміський флешмоб – сформувати фігуру із людей, яка має якийсь особливий для міста сенс. Цього року обрали корону князя Вітовта.
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки «гуляли» День Незалежності ледь не до ранку. Надвечір там влаштували грандіозний концерт із зірковим гостем – виконавцем OLEYNIK, також передбачили нові розважальні локації, різноманітні food-зони, запросили цікавих спікерів та влаштували ексклюзивну програму із талановитими лучанами і гумористичним колективом.
Особливо гостям сподобалася всеміська лотерея з понад п’ятсот подарунками від спонсорів заходу, релакс зони від партнерів, лунапарк та дитячі гірки.
Український музикант, артист, знаний на всій території України завдяки своїм дуетним та сольним проектами, гравець футбольного клубу зірок шоу-бізнесу «Маестро», переможець проекту «Фабрика Зірок-2» OLEYNIK запалював публіку з 21 години. Співак виконав усі свої найвідоміші треки – «Девочка года», «Зажигать Молодым», «Забавная» та інші. Глядачів у парку зібралося чимало, але, не дивлячись на це, комфортно було усім, до того ж, пощастило і з погодою.
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