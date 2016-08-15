вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Цьогорічне святкування Дня Незалежності України у Луцьку стало чи не наймасштабнішим за останні декілька років. У місті подбали, аби створити і поєднати атмосферу урочистості і відпочинку.

Впродовж 24 серпня Луцьк перетворився на центр культурного розвитку та розваг, з різноманітними локаціями, аби кожен міг підібрати щось саме для себе.

Із самого ранку місто майоріло синьо-жовтими стягами та іншими національними символами. Для початку, на головній площі міста згадали тих, завдяки кому це свято було можливе, помолилися за Героїв і поклали квіти до їхніх світлин, а опісля маршем пошани попрямували до меморіалу вічної слави, де також відбулася урочиста молебень.

Тим часом на вулиці Лесі Українки розгорнувся ярмарок із унікальними речами, в центрі – на Театральному майдані звучали народні пісні у виконанні луцьких творчих колективів. Не забули і про традиційний всеміський флешмоб – сформувати фігуру із людей, яка має якийсь особливий для міста сенс. Цього року обрали корону князя Вітовта.

Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ


У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки «гуляли» День Незалежності ледь не до ранку. Надвечір там влаштували грандіозний концерт із зірковим гостем – виконавцем OLEYNIK, також передбачили нові розважальні локації, різноманітні food-зони, запросили цікавих спікерів та влаштували ексклюзивну програму із талановитими лучанами і гумористичним колективом.

Особливо гостям сподобалася всеміська лотерея з понад п’ятсот подарунками від спонсорів заходу, релакс зони від партнерів, лунапарк та дитячі гірки.

Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ


Український музикант, артист, знаний на всій території України завдяки своїм дуетним та сольним проектами, гравець футбольного клубу зірок шоу-бізнесу «Маестро», переможець проекту «Фабрика Зірок-2» OLEYNIK запалював публіку з 21 години. Співак виконав усі свої найвідоміші треки – «Девочка года», «Зажигать Молодым», «Забавная» та інші. Глядачів у парку зібралося чимало, але, не дивлячись на це, комфортно було усім, до того ж, пощастило і з погодою.

Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День Незалежності, Луцьк, 2019, Театральний майдан, парк, OLEYNIK
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:49
Помер директор волинської спортивної школи
Сьогодні, 17:29
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
Сьогодні, 16:53
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
«Святкова алея 2016» запрошує лучан та гостей міста «Святкова алея 2016» запрошує лучан та гостей міста
15 серпень, 2016, 16:07
«Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку «Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку
24 серпень, 15:17
Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО
24 серпень, 14:45
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
24 серпень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:12
 0
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:49
 0
Помер директор волинської спортивної школи
Сьогодні, 17:29
 0
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
Сьогодні, 16:53
 0
Частина 2. Політтехнолог та майже син.
Сьогодні, 16:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿