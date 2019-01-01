Пішов з життя завідувач лабораторії при кафедрі луцького університету

Жежерун Василь Дмитрович.



Про це повідомили у



Зазначили, що чоловік пішов з життя пізно ввечері 24 серпня.



Василь Дмитрович працював завідувачем міжкафедральної науково-дослідної будівельної лабораторії при кафедрі «Промислового та цивільного будівництва» факультету будівництва та дизайну.



«Ректорат та колектив Луцького національного технічного університету висловлюють глибокий сум з приводу непоправної втрати такої хорошої та порядної людини. Василь Дмитрович був справжнім професіоналом своєї справи, зразковим працівником та чудовим наставником», – йдеться у повдіомленні.



Редакція інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.

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