Пішов з життя завідувач лабораторії при кафедрі луцького університету
Сьогодні, 12:00
Помер працівник Луцького національного технічного університету Жежерун Василь Дмитрович.
Про це повідомили у пресслужбі вишу.
Зазначили, що чоловік пішов з життя пізно ввечері 24 серпня.
Василь Дмитрович працював завідувачем міжкафедральної науково-дослідної будівельної лабораторії при кафедрі «Промислового та цивільного будівництва» факультету будівництва та дизайну.
«Ректорат та колектив Луцького національного технічного університету висловлюють глибокий сум з приводу непоправної втрати такої хорошої та порядної людини. Василь Дмитрович був справжнім професіоналом своєї справи, зразковим працівником та чудовим наставником», – йдеться у повдіомленні.
Редакція інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.
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Про це повідомили у пресслужбі вишу.
Зазначили, що чоловік пішов з життя пізно ввечері 24 серпня.
Василь Дмитрович працював завідувачем міжкафедральної науково-дослідної будівельної лабораторії при кафедрі «Промислового та цивільного будівництва» факультету будівництва та дизайну.
«Ректорат та колектив Луцького національного технічного університету висловлюють глибокий сум з приводу непоправної втрати такої хорошої та порядної людини. Василь Дмитрович був справжнім професіоналом своєї справи, зразковим працівником та чудовим наставником», – йдеться у повдіомленні.
Редакція інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.
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