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Пішов з життя завідувач лабораторії при кафедрі луцького університету

Пішов з життя завідувач лабораторії при кафедрі луцького університету
Помер працівник Луцького національного технічного університету Жежерун Василь Дмитрович.

Про це повідомили у пресслужбі вишу.

Зазначили, що чоловік пішов з життя пізно ввечері 24 серпня.

Василь Дмитрович працював завідувачем міжкафедральної науково-дослідної будівельної лабораторії при кафедрі «Промислового та цивільного будівництва» факультету будівництва та дизайну.

«Ректорат та колектив Луцького національного технічного університету висловлюють глибокий сум з приводу непоправної втрати такої хорошої та порядної людини. Василь Дмитрович був справжнім професіоналом своєї справи, зразковим працівником та чудовим наставником», – йдеться у повдіомленні.

Редакція інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.

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Теги: Луцьк, смерть, викладач
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