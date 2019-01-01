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Під Луцьком легковик зіткнувся з мотоциклом

Під Луцьком легковик зіткнувся з мотоциклом
У селі Гірка Полонка Opel Omega зіткнувся з мотоциклом Viper.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

19-річний житель Горохівського району, керуючи автомобілем Opel Omega здійснював маневр обгону та зіткнувся з мотоциклом Viper, за кермом якого перебував 57-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у нейрохірургію міської клінічної лікарні.

За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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