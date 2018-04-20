Відійшов у вічність сімейний лікар волинської лікарні

Валерій Савчук.



Про це стало відомо 24 серпня, – пише



«Він до останнього дня дарував жителям району здоров'я, адже ще у п'ятницю був на своєму бойовому посту – у своєму кабінеті в Шацькій районній лікарні.



Колеги по роботі, жителі Шацька та його пацієнти цінували його за професіоналізм, щирий та дотепний гумор, готовність прийти в будь-яку хвилину на допомогу», – пише видання.



Ро­дом він зі справжньої молдовської глибинки – села Варзарешти Нис­порянського району. З 1972 по 1974 рік служив у танковому полку (м. Чернівці), що дало можливість обрати для подальшого нав­чання будь-який вищий навчальний заклад. І він обрав фах лікаря.



у 1979 році одружився із шачанкою Світланою, тож на Во­линь після закінчення інституту у 1981 році поїхали сім’єю. Через рік після інтернатури обоє приї­хали працювати в Шацьку лікарню, Валерій Євгенійович – лікарем-терапевтом, а Світлана Георгіївна – педіатром.



З 1985 року Валерій Євгенійович керував профспілкою медичних працівників, а згодом, після впровадження медичної реформи, перекваліфікувався на сімейного лікаря.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійного.

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