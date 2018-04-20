Відійшов у вічність сімейний лікар волинської лікарні
Сьогодні, 13:18
Помер лікар Шацької районної лікарні, 66-річний Валерій Савчук.
Про це стало відомо 24 серпня, – пише Район.Шацьк.
«Він до останнього дня дарував жителям району здоров'я, адже ще у п'ятницю був на своєму бойовому посту – у своєму кабінеті в Шацькій районній лікарні.
Колеги по роботі, жителі Шацька та його пацієнти цінували його за професіоналізм, щирий та дотепний гумор, готовність прийти в будь-яку хвилину на допомогу», – пише видання.
Родом він зі справжньої молдовської глибинки – села Варзарешти Ниспорянського району. З 1972 по 1974 рік служив у танковому полку (м. Чернівці), що дало можливість обрати для подальшого навчання будь-який вищий навчальний заклад. І він обрав фах лікаря.
у 1979 році одружився із шачанкою Світланою, тож на Волинь після закінчення інституту у 1981 році поїхали сім’єю. Через рік після інтернатури обоє приїхали працювати в Шацьку лікарню, Валерій Євгенійович – лікарем-терапевтом, а Світлана Георгіївна – педіатром.
З 1985 року Валерій Євгенійович керував профспілкою медичних працівників, а згодом, після впровадження медичної реформи, перекваліфікувався на сімейного лікаря.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо 24 серпня, – пише Район.Шацьк.
«Він до останнього дня дарував жителям району здоров'я, адже ще у п'ятницю був на своєму бойовому посту – у своєму кабінеті в Шацькій районній лікарні.
Колеги по роботі, жителі Шацька та його пацієнти цінували його за професіоналізм, щирий та дотепний гумор, готовність прийти в будь-яку хвилину на допомогу», – пише видання.
Родом він зі справжньої молдовської глибинки – села Варзарешти Ниспорянського району. З 1972 по 1974 рік служив у танковому полку (м. Чернівці), що дало можливість обрати для подальшого навчання будь-який вищий навчальний заклад. І він обрав фах лікаря.
у 1979 році одружився із шачанкою Світланою, тож на Волинь після закінчення інституту у 1981 році поїхали сім’єю. Через рік після інтернатури обоє приїхали працювати в Шацьку лікарню, Валерій Євгенійович – лікарем-терапевтом, а Світлана Георгіївна – педіатром.
З 1985 року Валерій Євгенійович керував профспілкою медичних працівників, а згодом, після впровадження медичної реформи, перекваліфікувався на сімейного лікаря.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
Відійшов у вічність сімейний лікар волинської лікарні
Сьогодні, 13:18
Під Луцьком легковик зіткнувся з мотоциклом
Сьогодні, 12:43
На Волині вантажівка збила пішохода: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 12:16
Медіа