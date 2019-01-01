П'яна волинянка порізала співмешканця ножем: жінці «світить» до 8 років в'язниці





Про це повідомили у



Інцидент трапився у суботу, 24 серпня.



Поліцейські з’ясували, що під час конфлікту, який виник після розпиття спиртного, 39-річна зловмисниця вдарила ножем свого 39-річного співмешканця, місцевого жителя. Внаслідок завданих тілесних ушкоджень потерпілого госпіталізували у реанімацію Ковельської центральної районної лікарні.



Жінку правоохоронці затримали у порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.



Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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