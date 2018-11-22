У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
У Кривому Розі на Дніпропетровщині у неділю спалахнув Храм святих Благовірних князів Бориса та Гліба Української православної церкви Московського патріархату.
Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло близько о пів на п'яту ранку, – пише ТСН.
«Було негайно направлено вогнеборців 17-ї та 61-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вогонь знищив майно та конструкції храму на загальній площі 100 кв. метрів. Загиблих та постраждалих немає», - повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
Близько п'ятої ранку вогонь локалізували, а повністю пожежу ліквідували о 07:15.
До ліквідації пожежі залучили 11 осіб особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло близько о пів на п'яту ранку, – пише ТСН.
«Було негайно направлено вогнеборців 17-ї та 61-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вогонь знищив майно та конструкції храму на загальній площі 100 кв. метрів. Загиблих та постраждалих немає», - повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
Близько п'ятої ранку вогонь локалізували, а повністю пожежу ліквідували о 07:15.
До ліквідації пожежі залучили 11 осіб особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
Відійшов у вічність сімейний лікар волинської лікарні
Сьогодні, 13:18
Під Луцьком легковик зіткнувся з мотоциклом
Сьогодні, 12:43
На Волині вантажівка збила пішохода: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 12:16
Медіа