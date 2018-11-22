У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО





Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло близько о пів на п'яту ранку, – пише



«Було негайно направлено вогнеборців 17-ї та 61-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вогонь знищив майно та конструкції храму на загальній площі 100 кв. метрів. Загиблих та постраждалих немає», - повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.



Близько п'ятої ранку вогонь локалізували, а повністю пожежу ліквідували о 07:15.



До ліквідації пожежі залучили 11 осіб особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі на Дніпропетровщині у неділю спалахнув Храм святих Благовірних князів Бориса та Гліба Української православної церкви Московського патріархату.Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло близько о пів на п'яту ранку, – пише ТСН «Було негайно направлено вогнеборців 17-ї та 61-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вогонь знищив майно та конструкції храму на загальній площі 100 кв. метрів. Загиблих та постраждалих немає», - повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.Близько п'ятої ранку вогонь локалізували, а повністю пожежу ліквідували о 07:15.До ліквідації пожежі залучили 11 осіб особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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