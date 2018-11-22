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У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО

У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО
У Кривому Розі на Дніпропетровщині у неділю спалахнув Храм святих Благовірних князів Бориса та Гліба Української православної церкви Московського патріархату.

Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло близько о пів на п'яту ранку, – пише ТСН.

«Було негайно направлено вогнеборців 17-ї та 61-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вогонь знищив майно та конструкції храму на загальній площі 100 кв. метрів. Загиблих та постраждалих немає», - повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Близько п'ятої ранку вогонь локалізували, а повністю пожежу ліквідували о 07:15.

До ліквідації пожежі залучили 11 осіб особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО
У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО



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Теги: пожежа, церква
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