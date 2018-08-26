У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту

У Луцьку відбулося вшанування пам'яті жертв єврейського Голокосту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.25 серпня, у 77-му річницю розстрілу євреїв, у мікрорайоні Вересневе міста Луцька зібралася місцева єврейська община, представники влади та громадськості, нащадки загиблих. Помолитися за невинно вбитих прийшов і керівник апарату обласної державної адміністраціїВарто зазначити, що саме в тому місці, де встановлено пам'ятник загиблим, у серпні, вересні, грудні 1942 року розстрілювали євреїв із міста Луцька і навколишніх населених пунктів. Тут вирили три рови, кожен з яких сягав 150 метрів у довжину та 8-10 метрів у глибину. Аби не було чути крику людей, вбивці включали музику. До слова, в період до Другої світової війни населення Луцька більше 50% складали євреї. Вони будували школи, будинки, облаштовували дороги в обласному центрі Волині.У день пам'яті представники громадської общини зачитали поминальну молитву, зробили екскурс в історію, продемонстрували філософську постановку «У кожної людини є ім'я», в якій діти зображали невинно вбитих юристів, лікарів, письменників, будівельників, митців тощо. Насамкінець присутні поклали камінці та квіти до меморіального каменю.