У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
Сьогодні, 16:53
У Луцьку відбулося вшанування пам'яті жертв єврейського Голокосту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.
25 серпня, у 77-му річницю розстрілу євреїв, у мікрорайоні Вересневе міста Луцька зібралася місцева єврейська община, представники влади та громадськості, нащадки загиблих. Помолитися за невинно вбитих прийшов і керівник апарату обласної державної адміністрації Богдан Гончарук.
Варто зазначити, що саме в тому місці, де встановлено пам'ятник загиблим, у серпні, вересні, грудні 1942 року розстрілювали євреїв із міста Луцька і навколишніх населених пунктів. Тут вирили три рови, кожен з яких сягав 150 метрів у довжину та 8-10 метрів у глибину. Аби не було чути крику людей, вбивці включали музику. До слова, в період до Другої світової війни населення Луцька більше 50% складали євреї. Вони будували школи, будинки, облаштовували дороги в обласному центрі Волині.
У день пам'яті представники громадської общини зачитали поминальну молитву, зробили екскурс в історію, продемонстрували філософську постановку «У кожної людини є ім'я», в якій діти зображали невинно вбитих юристів, лікарів, письменників, будівельників, митців тощо. Насамкінець присутні поклали камінці та квіти до меморіального каменю.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.
25 серпня, у 77-му річницю розстрілу євреїв, у мікрорайоні Вересневе міста Луцька зібралася місцева єврейська община, представники влади та громадськості, нащадки загиблих. Помолитися за невинно вбитих прийшов і керівник апарату обласної державної адміністрації Богдан Гончарук.
Варто зазначити, що саме в тому місці, де встановлено пам'ятник загиблим, у серпні, вересні, грудні 1942 року розстрілювали євреїв із міста Луцька і навколишніх населених пунктів. Тут вирили три рови, кожен з яких сягав 150 метрів у довжину та 8-10 метрів у глибину. Аби не було чути крику людей, вбивці включали музику. До слова, в період до Другої світової війни населення Луцька більше 50% складали євреї. Вони будували школи, будинки, облаштовували дороги в обласному центрі Волині.
У день пам'яті представники громадської общини зачитали поминальну молитву, зробили екскурс в історію, продемонстрували філософську постановку «У кожної людини є ім'я», в якій діти зображали невинно вбитих юристів, лікарів, письменників, будівельників, митців тощо. Насамкінець присутні поклали камінці та квіти до меморіального каменю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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