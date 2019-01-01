вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер директор волинської спортивної школи

Помер директор волинської спортивної школи
У Володимирі-Волинському помер директор місцевої дитячої спортивної школи Олексій Зінкевич.

Про це виданню Район.Володимир-Волинський повідомили працівники спортивної школи

«На жаль, ранок сьогодні не добрий... Сьогодні життя забрало у нас директора спортивної школи Зінкевича Олексія. Не віриться, що його більше немає. Це була надзвичайно хороша людина, нам буде його дуже не вистачати. Він віддавався повністю своїй справі, був щирим і хорошим чоловіком.

Попрощатися з ним можна у спортивному комплексі, похорони відбудуться завтра... Світла пам'ять... Співчуття рідним і близьким...» – написала у своєму дописі тренер-викладач школи Олена Петрук.

Олексій Зінкевич розпочав свою трудову діяльність у Володимир-Волинській ДЮСШ у далекому 1972 році, а очолив спортивний заклад із 1985 року.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Помер директор волинської спортивної школи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, смерть, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:49
Помер директор волинської спортивної школи
Сьогодні, 17:29
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
Сьогодні, 16:53
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці
02 липень, 13:12
Тіло волинянина півтора року лежало у квартирі, – ЗМІ Тіло волинянина півтора року лежало у квартирі, – ЗМІ
31 травень, 10:32
На Волині жінка впала у відкритий люк і загинула На Волині жінка впала у відкритий люк і загинула
30 травень, 15:14
На Волині чоловік розрубав голову односельцю На Волині чоловік розрубав голову односельцю
18 січень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:12
 0
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:49
 0
Помер директор волинської спортивної школи
Сьогодні, 17:29
 0
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
Сьогодні, 16:53
 0
Частина 2. Політтехнолог та майже син.
Сьогодні, 16:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿