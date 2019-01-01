Помер директор волинської спортивної школи
Сьогодні, 17:29
У Володимирі-Волинському помер директор місцевої дитячої спортивної школи Олексій Зінкевич.
Про це виданню Район.Володимир-Волинський повідомили працівники спортивної школи
«На жаль, ранок сьогодні не добрий... Сьогодні життя забрало у нас директора спортивної школи Зінкевича Олексія. Не віриться, що його більше немає. Це була надзвичайно хороша людина, нам буде його дуже не вистачати. Він віддавався повністю своїй справі, був щирим і хорошим чоловіком.
Попрощатися з ним можна у спортивному комплексі, похорони відбудуться завтра... Світла пам'ять... Співчуття рідним і близьким...» – написала у своєму дописі тренер-викладач школи Олена Петрук.
Олексій Зінкевич розпочав свою трудову діяльність у Володимир-Волинській ДЮСШ у далекому 1972 році, а очолив спортивний заклад із 1985 року.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким покійного.
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Про це виданню Район.Володимир-Волинський повідомили працівники спортивної школи
«На жаль, ранок сьогодні не добрий... Сьогодні життя забрало у нас директора спортивної школи Зінкевича Олексія. Не віриться, що його більше немає. Це була надзвичайно хороша людина, нам буде його дуже не вистачати. Він віддавався повністю своїй справі, був щирим і хорошим чоловіком.
Попрощатися з ним можна у спортивному комплексі, похорони відбудуться завтра... Світла пам'ять... Співчуття рідним і близьким...» – написала у своєму дописі тренер-викладач школи Олена Петрук.
Олексій Зінкевич розпочав свою трудову діяльність у Володимир-Волинській ДЮСШ у далекому 1972 році, а очолив спортивний заклад із 1985 року.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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