Помер директор волинської спортивної школи

Олексій Зінкевич.



Про це виданню



«На жаль, ранок сьогодні не добрий... Сьогодні життя забрало у нас директора спортивної школи Зінкевича Олексія. Не віриться, що його більше немає. Це була надзвичайно хороша людина, нам буде його дуже не вистачати. Він віддавався повністю своїй справі, був щирим і хорошим чоловіком.



Попрощатися з ним можна у спортивному комплексі, похорони відбудуться завтра... Світла пам'ять... Співчуття рідним і близьким...» – написала у своєму дописі тренер-викладач школи Олена Петрук.



Олексій Зінкевич розпочав свою трудову діяльність у Володимир-Волинській ДЮСШ у далекому 1972 році, а очолив спортивний заклад із 1985 року.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким покійного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському помер директор місцевої дитячої спортивної школиПро це виданню Район.Володимир-Волинський повідомили працівники спортивної школи«На жаль, ранок сьогодні не добрий... Сьогодні життя забрало у нас директора спортивної школи Зінкевича Олексія. Не віриться, що його більше немає. Це була надзвичайно хороша людина, нам буде його дуже не вистачати. Він віддавався повністю своїй справі, був щирим і хорошим чоловіком.Попрощатися з ним можна у спортивному комплексі, похорони відбудуться завтра... Світла пам'ять... Співчуття рідним і близьким...» – написала у своєму дописі тренер-викладач школиОлексій Зінкевич розпочав свою трудову діяльність у Володимир-Волинській ДЮСШ у далекому 1972 році, а очолив спортивний заклад із 1985 року.Редакціявисловлює співчуття рідним та близьким покійного.

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