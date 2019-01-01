вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО

У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
У Луцьку в центральному парку муніципали разом з патрульними поліцейськими втихомирили хулігана, який чіплявся до людей.

Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.

На зауваження інспекторів департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, які чергували там, не реагував та спробував спровокувати їх на бійку, нецензурно виражався та погрожував фізичною розправою.

«За допомогою працівників патрульної поліції інспекторам департаменту вдалось втихомирити неадеквата», – йдеться у повідомленні.

У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, муніципали, благоустрій, хуліган
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:49
Помер директор волинської спортивної школи
Сьогодні, 17:29
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
Сьогодні, 16:53
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО
22 серпень, 13:15
У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО У Луцьку поблизу ринку муніципали покарали автохама. ФОТО
20 серпень, 10:06
Недобросовісні лучани викидають будівельне сміття просто на вулиці. ФОТО Недобросовісні лучани викидають будівельне сміття просто на вулиці. ФОТО
16 серпень, 16:04
Лучанку покарали за несанкціоновані «розкопки». ФОТО Лучанку покарали за несанкціоновані «розкопки». ФОТО
11 серпень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:12
 0
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:49
 0
Помер директор волинської спортивної школи
Сьогодні, 17:29
 0
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голокосту
Сьогодні, 16:53
 0
Частина 2. Політтехнолог та майже син.
Сьогодні, 16:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿