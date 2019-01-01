У Луцьку втихомирили п'яного хулігана, який чіплявся до дівчат. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.



На зауваження інспекторів департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, які чергували там, не реагував та спробував спровокувати їх на бійку, нецензурно виражався та погрожував фізичною розправою.



«За допомогою працівників патрульної поліції інспекторам департаменту вдалось втихомирити неадеквата», – йдеться у повідомленні.





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