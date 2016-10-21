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Волинського капелана відзначили грамотою Верховної Ради України. ФОТО

Волинського капелана відзначили грамотою Верховної Ради України. ФОТО
Волинський капелан та протоієрей Михайло Бучак отримав грамоту Верховної Ради України.

Про це повідомили на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Як повідомив душпастир на своїй сторінці у «Фейсбуці», коли він перебував у військовому обласному госпіталі ветеранів війни, йому за заслуги перед народом України цю нагороду вручив помічник народного депутата Ігоря Гузя Андрій Бокач.

Згодом разом із капеланом протоієреєм Іваном Гуреєвим вони відслужили молебень за Україну.

Волинського капелана відзначили грамотою Верховної Ради України. ФОТО
Волинського капелана відзначили грамотою Верховної Ради України. ФОТО

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Теги: Михайло Бучак, Волинь, капелан
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