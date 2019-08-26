Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 26 серпня





Без опадів, – пише



Температура повітря – від +15 вночі до +28 вдень.



Вітер східний, до 3.6 метрів за секунду.

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