Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня.
Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря – від +15 вночі до +28 вдень.
Вітер східний, до 3.6 метрів за секунду.
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Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря – від +15 вночі до +28 вдень.
Вітер східний, до 3.6 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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