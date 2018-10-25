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На Волині грибники знайшли у лісі снаряд. ФОТО

На Волині грибники знайшли у лісі снаряд. ФОТО
У суботу, 24 серпня, грибники у лісі на Маневиччині знайшли снаряд часів Другої світової війни.

Про це у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” повідомив Ігор Славницький.

“У Маневицькому районі збирали гриби і натрапили на мінометну міну часів Другої світової. Повідомили МЧС, оперативно приїхали піротехніки і деактивували її. Дуже дякуємо нашим рятувальникам за оперативність”, — йдеться у дописі.

На Волині грибники знайшли у лісі снаряд. ФОТО
На Волині грибники знайшли у лісі снаряд. ФОТО

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Теги: ліс, грибники, ДНСН, рятувальники, снаряд
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