На Волині грибники знайшли у лісі снаряд. ФОТО
Сьогодні, 22:21
У суботу, 24 серпня, грибники у лісі на Маневиччині знайшли снаряд часів Другої світової війни.
Про це у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” повідомив Ігор Славницький.
“У Маневицькому районі збирали гриби і натрапили на мінометну міну часів Другої світової. Повідомили МЧС, оперативно приїхали піротехніки і деактивували її. Дуже дякуємо нашим рятувальникам за оперативність”, — йдеться у дописі.
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Про це у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” повідомив Ігор Славницький.
“У Маневицькому районі збирали гриби і натрапили на мінометну міну часів Другої світової. Повідомили МЧС, оперативно приїхали піротехніки і деактивували її. Дуже дякуємо нашим рятувальникам за оперативність”, — йдеться у дописі.
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