На Волині грибники знайшли у лісі снаряд. ФОТО





Про це у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” повідомив Ігор Славницький.



“У Маневицькому районі збирали гриби і натрапили на мінометну міну часів Другої світової. Повідомили МЧС, оперативно приїхали піротехніки і деактивували її. Дуже дякуємо нашим рятувальникам за оперативність”, — йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 24 серпня, грибники у лісі на Маневиччині знайшли снаряд часів Другої світової війни.Про це у facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” повідомив“У Маневицькому районі збирали гриби і натрапили на мінометну міну часів Другої світової. Повідомили МЧС, оперативно приїхали піротехніки і деактивували її. Дуже дякуємо нашим рятувальникам за оперативність”, — йдеться у дописі.

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