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26 серпня на Волині: гортаючи календар

26 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Лариса Андрійчук (на фото).

Також цього дня особисте свято відзначають очільник Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Василь Авраменко, екс-депутат Волинської обласної ради Віктор Кобринчук.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Максимів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.

26 серпня 1985 року комплекс історичних архітектурних споруд старої частини Луцька оголошено Державним історико-культурним заповідником (на фото).

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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