У громаді поблизу Луцька встановили рекорд України. ФОТО





Про це



Участь у встановленні рекорду взяли близько тисячі жителів Боратинської ОТГ.



Перший рекорд України, коли жителі ОТГ відтворили контури карти України, мав місце під час ІІ Фестивалю Боратинської об’єднаної громади, який проходить на території спорткомплексу у селі Боратин. Його зафіксував офіційний представник Книги рекордів України на Волині, заслужений діяч мистецтв Віталій Іваницький.





«Такий рекорд вирішили встановити, щоб поширити ідею цілісності українських кордонів та єднання української держави. Жителі 12 сіл Боратинської громади вперше в державі за допомогою вишитих рушників відтворили контур карти України, щоб усією громадою продемонструвати суспільству, що сила об’єднаних громад — запорука зміцнення і розбудови єдності та неподільності України», — каже проектна менеджерка Боратинської сільської ради Ольга Цуз.



Із її слів, беручись за встановлення цього рекорду, мали на меті популяризувати серед жителів ОТГ, особливо серед молоді, народні звичаї, зокрема, пов’язані з вишиванням рушників. Окрім того, він мав показати позитивний вплив об’єднання громад на розвиток України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у Боратинській сільській ОТГ відтворили контури карти України, із Кримом і окупованим Донбасом, за допомогою вишитих рушників і встановили рекорд України.Про це повідомили у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України.Участь у встановленні рекорду взяли близько тисячі жителів Боратинської ОТГ.Перший рекорд України, коли жителі ОТГ відтворили контури карти України, мав місце під час ІІ Фестивалю Боратинської об’єднаної громади, який проходить на території спорткомплексу у селі Боратин. Його зафіксував офіційний представник Книги рекордів України на Волині, заслужений діяч мистецтв«Такий рекорд вирішили встановити, щоб поширити ідею цілісності українських кордонів та єднання української держави. Жителі 12 сіл Боратинської громади вперше в державі за допомогою вишитих рушників відтворили контур карти України, щоб усією громадою продемонструвати суспільству, що сила об’єднаних громад — запорука зміцнення і розбудови єдності та неподільності України», — каже проектна менеджерка Боратинської сільської радиІз її слів, беручись за встановлення цього рекорду, мали на меті популяризувати серед жителів ОТГ, особливо серед молоді, народні звичаї, зокрема, пов’язані з вишиванням рушників. Окрім того, він мав показати позитивний вплив об’єднання громад на розвиток України.

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