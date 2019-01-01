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У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО

У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
В Шацьку волейболісти боролися за кубок громади.

23 серпня біля озера Велике Чорне відбулися змагання з пляжного волейболу на кубок Шацької ОТГ. Спортивний захід започаткували в Шацьку минулого року, цьогоріч організатори традиційно присвятили його Дню Державного прапора та Дню Незалежності України - передає Район.Шацьк.

Натхненником змагань стала Шацька селищна рада, а допомогла провести – Шацька дитячо-юнацька спортивна школа. Головним суддею на заході працював Василь Саць.

Щоб продемонструвати свою майстерність у грі в волейбол та поборотися за головний приз, до містечка прибули десять команд: з громади, району, населених пунктів Волині, активну участь взяли також відпочивальники зі Львова та Чернігова.

Стрибки і ривки, гарна реакція, сила рук і відчуття м'яча – спортсмени доклали всіх зусиль, аби продемонструвати видовищну боротьбу на двох піщаних майданчиках. Декількагодинна гра завершилася перемогою найсильніших.

І місце дісталося команді з села Видраниця Ратнівського району, ІІ – з села Згорани Любомльського району, ІІІ – Шацького національного природного парку.

Володарі призових місць отримали грошові призи, грамоти і медалі, а команда-переможець – ще й кубок.

У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО
У Шацьку змагались за кубок громади з пляжного волейболу. ФОТО

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Теги: Шацьк, кубок, пляжний волейбол
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