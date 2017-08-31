Мотоцикліст перелетів через авто – аварія на Волині. ФОТО





Про це



З їхніх слів, ДТП сталася 25 серпня близько 18:00 на виїзді з села Новосілки, що в Горохівському районі.



«Део Ланос» зіткнувся з мотоциклом, водій якого внаслідок удару перелетів через автомобіль.



Також очевидці повідомили, що учасники ДТП, на щастя, залишилися живими. Чи був хтось з учасників автопригоди в стані алкогольного сп‘яніння – невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій зіткнулися легковик «Део Ланос» та мотоцикл. На щастя, обійшлося без жертв.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, ДТП сталася 25 серпня близько 18:00 на виїзді з села Новосілки, що в Горохівському районі.«Део Ланос» зіткнувся з мотоциклом, водій якого внаслідок удару перелетів через автомобіль.Також очевидці повідомили, що учасники ДТП, на щастя, залишилися живими. Чи був хтось з учасників автопригоди в стані алкогольного сп‘яніння – невідомо.

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