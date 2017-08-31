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Мотоцикліст перелетів через авто – аварія на Волині. ФОТО

Мотоцикліст перелетів через авто – аварія на Волині. ФОТО
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій зіткнулися легковик «Део Ланос» та мотоцикл. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, ДТП сталася 25 серпня близько 18:00 на виїзді з села Новосілки, що в Горохівському районі.

«Део Ланос» зіткнувся з мотоциклом, водій якого внаслідок удару перелетів через автомобіль.

Також очевидці повідомили, що учасники ДТП, на щастя, залишилися живими. Чи був хтось з учасників автопригоди в стані алкогольного сп‘яніння – невідомо.

Мотоцикліст перелетів через авто – аварія на Волині. ФОТО
Мотоцикліст перелетів через авто – аварія на Волині. ФОТО

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Теги: аварія, Горохівщина, мотоцикл, мотоцикліст, авто, легковик
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