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У місті на Волині на деяких вулицях відключать газ

У місті на Волині на деяких вулицях відключать газ
Місто Камінь-Каширський 28 серпня через планові ремонтні роботи буде без газу.

У населеному пункті тимчасово відключать газопостачання з 8:00 год до 17:00 год. у середу, 28 серпня, - повідомляє “Волиньгаз”.

Спеціалісти АТ «Волиньгаз» запланували ремонтні роботи — замінять газорегуляторне обладнання відповідно до затвердженого плану розвитку АТ «Волиньгаз» на 2019 рік.

Газопостачання буде припинене 343 споживачам на таких вулицях:

— вул. Неродів;
— вул. Спортивна;
— вул. Островського;
— вул. Зелена;
— вул. Паши Савельєвої;
— вул. Мазепи;
— вул. Комсомольська;
— вул. Фрунзе;
— вул. Січових стрільців;
— вул. Миру;
— вул. Кузнецова;
— вул. Мельника;
— вул. Цирська;
— вул. Східна;
— вул. Нова Воля;
— вул. Острівна.

Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

“Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті”, — зазначають у повідомленні.

Відновлення газопостачання відбудеться 28 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, Волиньгаз, Камінь-Каширський, відключення, ремонт
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