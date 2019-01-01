У місті на Волині на деяких вулицях відключать газ





У населеному пункті тимчасово відключать газопостачання з 8:00 год до 17:00 год. у середу, 28 серпня, - повідомляє



Спеціалісти АТ «Волиньгаз» запланували ремонтні роботи — замінять газорегуляторне обладнання відповідно до затвердженого плану розвитку АТ «Волиньгаз» на 2019 рік.



Газопостачання буде припинене 343 споживачам на таких вулицях:



— вул. Неродів;

— вул. Спортивна;

— вул. Островського;

— вул. Зелена;

— вул. Паши Савельєвої;

— вул. Мазепи;

— вул. Комсомольська;

— вул. Фрунзе;

— вул. Січових стрільців;

— вул. Миру;

— вул. Кузнецова;

— вул. Мельника;

— вул. Цирська;

— вул. Східна;

— вул. Нова Воля;

— вул. Острівна.



Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.



“Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті”, — зазначають у повідомленні.



Відновлення газопостачання відбудеться 28 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місто Камінь-Каширський 28 серпня через планові ремонтні роботи буде без газу.У населеному пункті тимчасово відключать газопостачання з 8:00 год до 17:00 год. у середу, 28 серпня, - повідомляє “Волиньгаз” Спеціалісти АТ «Волиньгаз» запланували ремонтні роботи — замінять газорегуляторне обладнання відповідно до затвердженого плану розвитку АТ «Волиньгаз» на 2019 рік.Газопостачання буде припинене 343 споживачам на таких вулицях:— вул. Неродів;— вул. Спортивна;— вул. Островського;— вул. Зелена;— вул. Паши Савельєвої;— вул. Мазепи;— вул. Комсомольська;— вул. Фрунзе;— вул. Січових стрільців;— вул. Миру;— вул. Кузнецова;— вул. Мельника;— вул. Цирська;— вул. Східна;— вул. Нова Воля;— вул. Острівна.Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.“Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті”, — зазначають у повідомленні.Відновлення газопостачання відбудеться 28 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію