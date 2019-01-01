У місті на Волині на деяких вулицях відключать газ
Сьогодні, 01:19
Місто Камінь-Каширський 28 серпня через планові ремонтні роботи буде без газу.
У населеному пункті тимчасово відключать газопостачання з 8:00 год до 17:00 год. у середу, 28 серпня, - повідомляє “Волиньгаз”.
Спеціалісти АТ «Волиньгаз» запланували ремонтні роботи — замінять газорегуляторне обладнання відповідно до затвердженого плану розвитку АТ «Волиньгаз» на 2019 рік.
Газопостачання буде припинене 343 споживачам на таких вулицях:
— вул. Неродів;
— вул. Спортивна;
— вул. Островського;
— вул. Зелена;
— вул. Паши Савельєвої;
— вул. Мазепи;
— вул. Комсомольська;
— вул. Фрунзе;
— вул. Січових стрільців;
— вул. Миру;
— вул. Кузнецова;
— вул. Мельника;
— вул. Цирська;
— вул. Східна;
— вул. Нова Воля;
— вул. Острівна.
Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
“Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті”, — зазначають у повідомленні.
Відновлення газопостачання відбудеться 28 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.
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У населеному пункті тимчасово відключать газопостачання з 8:00 год до 17:00 год. у середу, 28 серпня, - повідомляє “Волиньгаз”.
Спеціалісти АТ «Волиньгаз» запланували ремонтні роботи — замінять газорегуляторне обладнання відповідно до затвердженого плану розвитку АТ «Волиньгаз» на 2019 рік.
Газопостачання буде припинене 343 споживачам на таких вулицях:
— вул. Неродів;
— вул. Спортивна;
— вул. Островського;
— вул. Зелена;
— вул. Паши Савельєвої;
— вул. Мазепи;
— вул. Комсомольська;
— вул. Фрунзе;
— вул. Січових стрільців;
— вул. Миру;
— вул. Кузнецова;
— вул. Мельника;
— вул. Цирська;
— вул. Східна;
— вул. Нова Воля;
— вул. Острівна.
Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
“Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті”, — зазначають у повідомленні.
Відновлення газопостачання відбудеться 28 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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