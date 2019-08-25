У Рівному чоловік встромив ножа у груди матері своїх п’яти дітей





Коли жінка повернулася, на неї чекав розлючений та нетверезий чоловік - пишуть



Він телефонував, а вона не взяла слухавку. 49-річний неадекват спершу побив дружину, а потім взявся за ніж.



За словами сусідки, він тричі вдарив її по обличчю, а потім наніс ножові поранення в ліву сторону.



Жінку забрала швидка. Ніж пройшов поруч із серцем та зачепив селезінку. Її довелося видалити. Наразі загрози життю вже немає.



Поки що її чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до 8 років в’язниці.



Але справу, можливо, ще й перекваліфікують – на замах на вбивство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мати п’яти дітей на кілька хвилин пішла до магазину та забула взяти телефон.Коли жінка повернулася, на неї чекав розлючений та нетверезий чоловік - пишуть Факти Він телефонував, а вона не взяла слухавку. 49-річний неадекват спершу побив дружину, а потім взявся за ніж.За словами сусідки, він тричі вдарив її по обличчю, а потім наніс ножові поранення в ліву сторону.Жінку забрала швидка. Ніж пройшов поруч із серцем та зачепив селезінку. Її довелося видалити. Наразі загрози життю вже немає.Поки що її чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до 8 років в’язниці.Але справу, можливо, ще й перекваліфікують – на замах на вбивство.

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