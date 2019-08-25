У Рівному чоловік встромив ножа у груди матері своїх п’яти дітей
Сьогодні, 02:44
Мати п’яти дітей на кілька хвилин пішла до магазину та забула взяти телефон.
Коли жінка повернулася, на неї чекав розлючений та нетверезий чоловік - пишуть Факти.
Він телефонував, а вона не взяла слухавку. 49-річний неадекват спершу побив дружину, а потім взявся за ніж.
За словами сусідки, він тричі вдарив її по обличчю, а потім наніс ножові поранення в ліву сторону.
Жінку забрала швидка. Ніж пройшов поруч із серцем та зачепив селезінку. Її довелося видалити. Наразі загрози життю вже немає.
Поки що її чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до 8 років в’язниці.
Але справу, можливо, ще й перекваліфікують – на замах на вбивство.
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Коли жінка повернулася, на неї чекав розлючений та нетверезий чоловік - пишуть Факти.
Він телефонував, а вона не взяла слухавку. 49-річний неадекват спершу побив дружину, а потім взявся за ніж.
За словами сусідки, він тричі вдарив її по обличчю, а потім наніс ножові поранення в ліву сторону.
Жінку забрала швидка. Ніж пройшов поруч із серцем та зачепив селезінку. Її довелося видалити. Наразі загрози життю вже немає.
Поки що її чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до 8 років в’язниці.
Але справу, можливо, ще й перекваліфікують – на замах на вбивство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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