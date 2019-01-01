Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО





Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.



«Кінь з чоловіком на сідлі сказився. В результаті чого чоловік вдарився головою об дерево, впав на спину та почав задихатись», – йдеться у дописі.



Активісти викликали швидку допомогу та надали першу допомогу.



Зазначають, що наразі стан чоловіка стабільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У київському парку активісти «СІЧ Луцьк» надали допомогу чоловікові, якого скинув кінь, що сказився.Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.«Кінь з чоловіком на сідлі сказився. В результаті чого чоловік вдарився головою об дерево, впав на спину та почав задихатись», – йдеться у дописі.Активісти викликали швидку допомогу та надали першу допомогу.Зазначають, що наразі стан чоловіка стабільний.

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