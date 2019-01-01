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Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО

Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО
У київському парку активісти «СІЧ Луцьк» надали допомогу чоловікові, якого скинув кінь, що сказився.

Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.

«Кінь з чоловіком на сідлі сказився. В результаті чого чоловік вдарився головою об дерево, впав на спину та почав задихатись», – йдеться у дописі.

Активісти викликали швидку допомогу та надали першу допомогу.

Зазначають, що наразі стан чоловіка стабільний.

Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО
Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО
Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО
Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО
Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО

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Теги: активіст, Луцьк, лучани, допомога
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