Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО
Сьогодні, 09:43
У київському парку активісти «СІЧ Луцьк» надали допомогу чоловікові, якого скинув кінь, що сказився.
Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.
«Кінь з чоловіком на сідлі сказився. В результаті чого чоловік вдарився головою об дерево, впав на спину та почав задихатись», – йдеться у дописі.
Активісти викликали швидку допомогу та надали першу допомогу.
Зазначають, що наразі стан чоловіка стабільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.
«Кінь з чоловіком на сідлі сказився. В результаті чого чоловік вдарився головою об дерево, впав на спину та почав задихатись», – йдеться у дописі.
Активісти викликали швидку допомогу та надали першу допомогу.
Зазначають, що наразі стан чоловіка стабільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Левандовський вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
26 серпня: прикмети та традиції цього дня
Сьогодні, 10:33
У Луцьку відбувся баскетбольний турнір. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Курс валют у Луцьку на 26 серпня
Сьогодні, 09:15
Неподалік Луцька облаштували зону відпочинку біля озера. ФОТО
Сьогодні, 08:24
Медіа