У Луцьку відбувся баскетбольний турнір. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі БК «Старий Луцьк».



В обласному центрі Волині зіграли традиційний щорічний турнір з баскетболу 3х3 «Кубок Незалежності 2019». Локацією дійства став майданчик поблизу головного корпусу Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.



За трофей змагалися 8 команд, які були поділені на 2 групи.



Зауважимо, що в складі різних команд грали декілька баскетболістів «Старого Луцька», а Дмитро Швагринський та Максим Дейна стали суддями турніру.



В підсумку, переможцями змагань стала команда «Апасні єноти» (Дмитро Хомич, Олександр Прозапас, Едуард Гуль). Друге місце посіли хлопці з «Hood Hoop» (Ю. Грейда, Є. Серьогін, А. Бояр,

В. Гетьман), а третіми стали «Себекі» (П. Мельничук, О.Тимощук, М.Серьогін).



MVP турніру визнали Дмитра Хомича. Переможцем конкурсу трьохочкових став Андрій Колядюк.



Переможці та призери турніру отримали кубки, медалі та м’ячі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку визначили переможців баскетбольного «Кубка Незалежності 2019».Про це повідомили у пресслужбі БК «Старий Луцьк».В обласному центрі Волині зіграли традиційний щорічний турнір з баскетболу 3х3 «Кубок Незалежності 2019». Локацією дійства став майданчик поблизу головного корпусу Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.За трофей змагалися 8 команд, які були поділені на 2 групи.Зауважимо, що в складі різних команд грали декілька баскетболістів «Старого Луцька», атастали суддями турніру.В підсумку, переможцями змагань стала команда «Апасні єноти» (). Друге місце посіли хлопці з «Hood Hoop» (), а третіми стали «Себекі» ().MVP турніру визнали Дмитра Хомича. Переможцем конкурсу трьохочкових став Андрій Колядюк.Переможці та призери турніру отримали кубки, медалі та м’ячі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію