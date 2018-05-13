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У Луцьку відбувся баскетбольний турнір. ФОТО

У Луцьку відбувся баскетбольний турнір. ФОТО
У Луцьку визначили переможців баскетбольного «Кубка Незалежності 2019».

Про це повідомили у пресслужбі БК «Старий Луцьк».

В обласному центрі Волині зіграли традиційний щорічний турнір з баскетболу 3х3 «Кубок Незалежності 2019». Локацією дійства став майданчик поблизу головного корпусу Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

За трофей змагалися 8 команд, які були поділені на 2 групи.

Зауважимо, що в складі різних команд грали декілька баскетболістів «Старого Луцька», а Дмитро Швагринський та Максим Дейна стали суддями турніру.

В підсумку, переможцями змагань стала команда «Апасні єноти» (Дмитро Хомич, Олександр Прозапас, Едуард Гуль). Друге місце посіли хлопці з «Hood Hoop» (Ю. Грейда, Є. Серьогін, А. Бояр,
В. Гетьман), а третіми стали «Себекі» (П. Мельничук, О.Тимощук, М.Серьогін).

MVP турніру визнали Дмитра Хомича. Переможцем конкурсу трьохочкових став Андрій Колядюк.

Переможці та призери турніру отримали кубки, медалі та м’ячі.

У Луцьку відбувся баскетбольний турнір. ФОТО
У Луцьку відбувся баскетбольний турнір. ФОТО
У Луцьку відбувся баскетбольний турнір. ФОТО

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Теги: спорт, турнір, Луцьк
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