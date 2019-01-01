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На Волині відремонтують дорогу за понад 11 мільйонів

На Волині відремонтують дорогу за понад 11 мільйонів
Планують провести середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Іваничі–Бубнів, що у Володимир-Волинському районі.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації. Тендерні пропозиції прийматимуть до 21 вересня, а аукціон має розпочатися 28 жовтня, 0 пишуть Волинські Новини.

Очікувана вартість ремонту дороги становить 11 019 499 гривень. Цю суму спрямують із бюджетних коштів.

Мова йде про ремонт відрізку дороги між 8,9 та 11,6 кілометрами траси.

Роботи включатимуть планування ґрунту, ущільнення земляного полотна, засипання ям щебеневою сумішшю, розлив бітумної емульсії, ущільнення асфальтобетонного шару, укріплення узбіч щебеневою сумішшю, виправлення профілю основ, влаштування з’їздів, облаштування майданчику для зупинки, влаштування бар’єрного огородження, встановлення дорожніх знаків тощо.

Поточний середній ремонт дороги мають завершити до кінця поточного року.

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Теги: ремонт, Волинь
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