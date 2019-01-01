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Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО

Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
На трасі Луцьк-Ковель сталась смертельна ДТП.

Про це Волинській правді стало відомо з власних джерел.

Зазначають, що автівка на смерть збила пішохода між Голобами та Волею Любитівською, біля повороту до села Битень.

Водій втік з місця події.

Зі слів громадянина, який перебував на місці ДТП та викликав правоохоронців, біля тіла чоловіка лежали уламки транспортного засобу, ймовірно від автомобіля.

Деталі аварії – згодом.

Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: Волинь, аварія, ДТП, смерть
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