Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО





Про це



Зазначають, що автівка на смерть збила пішохода між Голобами та Волею Любитівською, біля повороту до села Битень.



Водій втік з місця події.



Зі слів громадянина, який перебував на місці ДТП та викликав правоохоронців, біля тіла чоловіка лежали уламки транспортного засобу, ймовірно від автомобіля.



Деталі аварії – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Ковель сталась смертельна ДТП.Про це Волинській правді стало відомо з власних джерел.Зазначають, що автівка на смерть збила пішохода між Голобами та Волею Любитівською, біля повороту до села Битень.Водій втік з місця події.Зі слів громадянина, який перебував на місці ДТП та викликав правоохоронців, біля тіла чоловіка лежали уламки транспортного засобу, ймовірно від автомобіля.Деталі аварії – згодом.

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