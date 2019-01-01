Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:57
На трасі Луцьк-Ковель сталась смертельна ДТП.
Про це Волинській правді стало відомо з власних джерел.
Зазначають, що автівка на смерть збила пішохода між Голобами та Волею Любитівською, біля повороту до села Битень.
Водій втік з місця події.
Зі слів громадянина, який перебував на місці ДТП та викликав правоохоронців, біля тіла чоловіка лежали уламки транспортного засобу, ймовірно від автомобіля.
Деталі аварії – згодом.
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Про це Волинській правді стало відомо з власних джерел.
Зазначають, що автівка на смерть збила пішохода між Голобами та Волею Любитівською, біля повороту до села Битень.
Водій втік з місця події.
Зі слів громадянина, який перебував на місці ДТП та викликав правоохоронців, біля тіла чоловіка лежали уламки транспортного засобу, ймовірно від автомобіля.
Деталі аварії – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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