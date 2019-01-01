За ніч волинські патрульні оштрафували 8 водіїв за керування у стані сп'яніння
Сьогодні, 13:13
На Волині виявили вісьмох водіїв, які керували у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомили у пресслужбі волинських патрульних.
На всіх водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортним засобом.
Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.
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Про це повідомили у пресслужбі волинських патрульних.
На всіх водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортним засобом.
Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.
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