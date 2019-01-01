За ніч волинські патрульні оштрафували 8 водіїв за керування у стані сп'яніння





Про це повідомили у пресслужбі волинських патрульних.



На всіх водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортним засобом.



Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині виявили вісьмох водіїв, які керували у стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомили у пресслужбі волинських патрульних.На всіх водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортним засобом.Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.

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