У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО





Про це



Як стало відомо, загоряння сталося в квартирі на 2 поверсі у четвертому під’їзді будинку.



На виклик прибули вогнеборці, поліція, а також швидка. Зі слів очевидців, обійшлось без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на бульварі Дружби Народів горіла квартира.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Як стало відомо, загоряння сталося в квартирі на 2 поверсі у четвертому під’їзді будинку.На виклик прибули вогнеборці, поліція, а також швидка. Зі слів очевидців, обійшлось без постраждалих.

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