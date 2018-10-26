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У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО

У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО
У Луцьку на бульварі Дружби Народів горіла квартира.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Як стало відомо, загоряння сталося в квартирі на 2 поверсі у четвертому під’їзді будинку.

На виклик прибули вогнеборці, поліція, а також швидка. Зі слів очевидців, обійшлось без постраждалих.

У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО
У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, Дружби Народів
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