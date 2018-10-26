У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У Луцьку на бульварі Дружби Народів горіла квартира.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Як стало відомо, загоряння сталося в квартирі на 2 поверсі у четвертому під’їзді будинку.
На виклик прибули вогнеборці, поліція, а також швидка. Зі слів очевидців, обійшлось без постраждалих.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Як стало відомо, загоряння сталося в квартирі на 2 поверсі у четвертому під’їзді будинку.
На виклик прибули вогнеборці, поліція, а також швидка. Зі слів очевидців, обійшлось без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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