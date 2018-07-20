Через аварію вщент згоріла іномарка у Києві





Про це повідомляє



Так, вночі 26 серпня, о 04:42, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на проспекті Перемоги, 51/2, в Солом'янському районі столиці.



"По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що внаслідок ДТП в автомобілі марки BMW сталася пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 04:57 пожежа була локалізована, а о 05:06 ліквідована", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Перемоги у Києві сьогодні вночі внаслідок ДТП загорілася автівка BMW.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.Так, вночі 26 серпня, о 04:42, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на проспекті Перемоги, 51/2, в Солом'янському районі столиці."По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що внаслідок ДТП в автомобілі марки BMW сталася пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 04:57 пожежа була локалізована, а о 05:06 ліквідована", - йдеться в повідомленні.Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

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