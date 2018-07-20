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Через аварію вщент згоріла іномарка у Києві

Через аварію вщент згоріла іномарка у Києві
На проспекті Перемоги у Києві сьогодні вночі внаслідок ДТП загорілася автівка BMW.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, вночі 26 серпня, о 04:42, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на проспекті Перемоги, 51/2, в Солом'янському районі столиці.

"По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що внаслідок ДТП в автомобілі марки BMW сталася пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 04:57 пожежа була локалізована, а о 05:06 ліквідована", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

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Теги: пожежа, Київ, авто
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