Через аварію вщент згоріла іномарка у Києві
Сьогодні, 14:29
На проспекті Перемоги у Києві сьогодні вночі внаслідок ДТП загорілася автівка BMW.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, вночі 26 серпня, о 04:42, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на проспекті Перемоги, 51/2, в Солом'янському районі столиці.
"По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що внаслідок ДТП в автомобілі марки BMW сталася пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 04:57 пожежа була локалізована, а о 05:06 ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, вночі 26 серпня, о 04:42, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на проспекті Перемоги, 51/2, в Солом'янському районі столиці.
"По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що внаслідок ДТП в автомобілі марки BMW сталася пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 04:57 пожежа була локалізована, а о 05:06 ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
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