Волинський «Елвіс» потрапив до світового ТОПу співаків «Голос.Діти». ВІДЕО

На YouTube каналі «Best of The Voice Kids», де публікують найкращі виступи учасників «Голос.Діти» зі всього світу, з'явилось відео з волинянином Ярославом Карпуком.Про це пише Район.in.ua Нагадаємо, 14-річний хлопець –. Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.«14-Year-Old Yaroslav was a finalist of the fifth season of The Voice Kids Ukraine in 2019. Check out his incredible ROAD TO in #TheVoiceKids Ukraine!», – підписане відео, яке уже вподобали понад 20 тисяч іноземних шанувальників Ярослава.«Найкращий голос, який я коли-небудь чув від чотирнадцятирічного хлопчика», – пишуть із захопленням відвідувачі YouTube каналу.