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Волинський «Елвіс» потрапив до світового ТОПу співаків «Голос.Діти». ВІДЕО

Волинський «Елвіс» потрапив до світового ТОПу співаків «Голос.Діти». ВІДЕО
На YouTube каналі «Best of The Voice Kids», де публікують найкращі виступи учасників «Голос.Діти» зі всього світу, з'явилось відео з волинянином Ярославом Карпуком.

Про це пише Район.in.ua.

Нагадаємо, 14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.

«14-Year-Old Yaroslav was a finalist of the fifth season of The Voice Kids Ukraine in 2019. Check out his incredible ROAD TO in #TheVoiceKids Ukraine!», – підписане відео, яке уже вподобали понад 20 тисяч іноземних шанувальників Ярослава.

«Найкращий голос, який я коли-небудь чув від чотирнадцятирічного хлопчика», – пишуть із захопленням відвідувачі YouTube каналу.


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Теги: Волинь, волинянин, Ярослав Карпук, співак
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