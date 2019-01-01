Нечувана жорстокість: в селі під Луцьком на святкуванні ледве не роздерли двох поросят. ВІДЕО 18+





Відео інциденту, який стався 25 серпня, розмістив у Facebook Дмитро Корецький, – пишуть



Під час святкування на сільському стадіоні в селі Забороль організатори влаштували конкурс. Люди накинулися на двох поросят і почали тягнути їх у різні сторони.



В коментарі інформаційному агентству голова Заборолівської ОТГ Валерій Боярський зазначив, що суть конкурсу полягав у тому, щоб першим спіймати порося. Переможець отримував право забрати його собі. Конкурс проводять не вперше, минулі роки все відбувалось спокійно. З його слів, поросята не постраждали.



«Поросята не постраждали: живі-здорові, апетит хороший. Вони зараз в приватних руках, в людей, які перемогли у конкурсі. А якщо говорити про гуманність, то через деякий час на цих поросят чекає така ж доля, як всіх свиней, це життя», – резюмує очільник ОТГ.



Інцидент викликав обурення користувачів соцмереж, дійшло до скарг в поліцію. Як повідомив Волинським Новинам луцький режисер Олександр Стеренчук, він написав заяву у поліцію щодо жорстокого поводження з тваринами.



«В поліції прийняли мою заяву, яку я написав на учасників конкурсу та організаторів через жорстоке поводження з тваринами», – пояснив Олександр Стеренчук.



Зауважимо, у коментарі під відео свідки повідомили, що це відбувалося на очах у дітей, які були там присутні. Побачене настільки вразило їх, що вони почали плакати.



Увага! На відео містяться сцени насильства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Заборольській ОТГ під час святкування дня громади люди ледве не розірвали двох поросят.Відео інциденту, який стався 25 серпня, розмістив у Facebook, – пишуть Волинські Новини Під час святкування на сільському стадіоні в селі Забороль організатори влаштували конкурс. Люди накинулися на двох поросят і почали тягнути їх у різні сторони.В коментарі інформаційному агентству голова Заборолівської ОТГзазначив, що суть конкурсу полягав у тому, щоб першим спіймати порося. Переможець отримував право забрати його собі. Конкурс проводять не вперше, минулі роки все відбувалось спокійно. З його слів, поросята не постраждали.«Поросята не постраждали: живі-здорові, апетит хороший. Вони зараз в приватних руках, в людей, які перемогли у конкурсі. А якщо говорити про гуманність, то через деякий час на цих поросят чекає така ж доля, як всіх свиней, це життя», – резюмує очільник ОТГ.Інцидент викликав обурення користувачів соцмереж, дійшло до скарг в поліцію. Як повідомив Волинським Новинам луцький режисер, він написав заяву у поліцію щодо жорстокого поводження з тваринами.«В поліції прийняли мою заяву, яку я написав на учасників конкурсу та організаторів через жорстоке поводження з тваринами», – пояснив Олександр Стеренчук.Зауважимо, у коментарі під відео свідки повідомили, що це відбувалося на очах у дітей, які були там присутні. Побачене настільки вразило їх, що вони почали плакати.

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