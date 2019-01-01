У Луцьку з квартири, де була пожежа, врятували 3-річного малюка. ВІДЕО

У Луцьку на бульварі Дружби Народів сталась пожежа у квартирі.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Нагадаємо,Патрульні поліцейськіта, які за лічені хвилини прибули на місце події помітили сильне задимлення в одній з квартири будинку.Злагодженими та професійними діями разом з небайдужими мешканцями будинку, інспектори потрапили в задимлену квартиру та евакуювали 3-річну дитину, яку виявили на підлозі в одній із кімнат квартири.Дитину одразу передали медикам. Внаслідок пожежі отримала опіки дихальних шляхів та шпиталізували в відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.На місце прибули екіпажі ДСНС, які локалізували пожежу.Причину займання та обставини чому дитина залишилась одна в квартирі встановлюватимуть слідчі.