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У Луцьку з квартири, де була пожежа, врятували 3-річного малюка. ВІДЕО

У Луцьку з квартири, де була пожежа, врятували 3-річного малюка. ВІДЕО
У Луцьку на бульварі Дружби Народів сталась пожежа у квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Нагадаємо, пожежа сталась 26 серпня, у пообідню пору.

Патрульні поліцейські Янюк Максим та Романюк Владислав, які за лічені хвилини прибули на місце події помітили сильне задимлення в одній з квартири будинку.

Злагодженими та професійними діями разом з небайдужими мешканцями будинку, інспектори потрапили в задимлену квартиру та евакуювали 3-річну дитину, яку виявили на підлозі в одній із кімнат квартири.
Дитину одразу передали медикам. Внаслідок пожежі отримала опіки дихальних шляхів та шпиталізували в відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

На місце прибули екіпажі ДСНС, які локалізували пожежу.
Причину займання та обставини чому дитина залишилась одна в квартирі встановлюватимуть слідчі.


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Теги: пожежа, Луцьк
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