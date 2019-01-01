У Луцьку з квартири, де була пожежа, врятували 3-річного малюка. ВІДЕО
Сьогодні, 17:43
У Луцьку на бульварі Дружби Народів сталась пожежа у квартирі.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, пожежа сталась 26 серпня, у пообідню пору.
Патрульні поліцейські Янюк Максим та Романюк Владислав, які за лічені хвилини прибули на місце події помітили сильне задимлення в одній з квартири будинку.
Злагодженими та професійними діями разом з небайдужими мешканцями будинку, інспектори потрапили в задимлену квартиру та евакуювали 3-річну дитину, яку виявили на підлозі в одній із кімнат квартири.
Дитину одразу передали медикам. Внаслідок пожежі отримала опіки дихальних шляхів та шпиталізували в відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.
На місце прибули екіпажі ДСНС, які локалізували пожежу.
Причину займання та обставини чому дитина залишилась одна в квартирі встановлюватимуть слідчі.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, пожежа сталась 26 серпня, у пообідню пору.
Патрульні поліцейські Янюк Максим та Романюк Владислав, які за лічені хвилини прибули на місце події помітили сильне задимлення в одній з квартири будинку.
Злагодженими та професійними діями разом з небайдужими мешканцями будинку, інспектори потрапили в задимлену квартиру та евакуювали 3-річну дитину, яку виявили на підлозі в одній із кімнат квартири.
Дитину одразу передали медикам. Внаслідок пожежі отримала опіки дихальних шляхів та шпиталізували в відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.
На місце прибули екіпажі ДСНС, які локалізували пожежу.
Причину займання та обставини чому дитина залишилась одна в квартирі встановлюватимуть слідчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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