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У Луцьку хочуть перевірити стан маршруток

У Луцьку хочуть перевірити стан маршруток
У Луцьку спеціальна комісія проведе огляд маршрутних таксі.

Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, передає Волинь24.

Так, згідно з документом, комісія з огляду транспортних засобів перевізників, з якими укладено договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в міста Луцьку має провести огляд маршруток.

Така перевірка торкнеться перевізників: ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, ФОП Оплачко Т.В., ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП № 1».

У документі йдеться, що огляд транспортних засобів відбуватиметься в період з 02.09.2019 до 01.10.2019. За результатами цих оглядів будуть складені акти.

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Теги: маршрутка, Луцьк, комісія
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Коментарі 2
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Волинські маршруткі на належному рівні. Вони чисті і все в них добре. Не треба нам перевірок!
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А нащо їх попередили? Зараз вийде, що все добре, а насправді все погане!!!!
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