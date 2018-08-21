У Луцьку хочуть перевірити стану маршруток





Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, передає



Так, згідно з документом, комісія з огляду транспортних засобів перевізників, з якими укладено договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в міста Луцьку має провести огляд маршруток.



Така перевірка торкнеться перевізників: ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, ФОП Оплачко Т.В., ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП № 1».



У документі йдеться, що огляд транспортних засобів відбуватиметься в період з 02.09.2019 до 01.10.2019. За результатами цих оглядів будуть складені акти.

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