Владика Михаїл освятив будівництво монастирського комплексу у селі під Луцьком
Сьогодні, 18:53
У селі Тростянець розпочали будівництво нового комплексу поблизу жіночого монастиря.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
У неділю перед Успінням Пресвятої Богородиці відзначили свято Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія». З цієї нагоди митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав парафію Святої Трійці та жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в цьому селі Ківерецького деканату.
Високопреосвященний очолив Божественну літургію у Троїцькому храмі. Разом із владикою молилися ківерецький декан протоієрей Іван Семенюк, настоятель парафії протоієрей Сергій Ледвовк, інше духовенство благочиння, голова об’єднаної ОТГ Олександр Ковальчук.
«Виголошуючи проповідь, високопреосвященний порадив присутнім стяжати Духа Святого. Адже саме у такий спосіб ми справді можемо відчувати себе щасливими. Ми ж є носіями любові, але через свою гріховність відштовхуємо Господа від себе. Тому варто частіше звертатися до щирої молитви і тоді відчуємо справжнє щастя», – йдеться у повідомленні.
За відправою архієрей нагородив церковною відзнакою мецената Сергія Мосійчука.
Після служби на території монастиря, що неподалік храму, керуючий єпархією відправив чин заснування нової церкви та поставлення хреста, а також освятив наріжний камінь майбутньої будівлі обителі. Як розповіла її намісниця ігуменя Марія (Ігнатенко), тут буде домовий храм, келії, приміщення для паломників і господарські споруди тощо.
Напередодні традиційно з Луцька від кафедрального собору Святої Трійці вирушила піша хода паломників до Тростянця. Прочани заходили у придорожні села, молилися та запрошували людей приєднатися до богомілля. Цьогоріч, настоятель о. Сергій організував для паломників фестиваль пісні до Богородиці. Під час дійства відбулося частування його учасників.
Довідково:
У травні 2017 р. Священний Синод згідно з поданням митрополита Луцького і Волинського Михаїла створий тростянецький Покровський жіночий монастир. Його очолила матінка Марія, яка раніше була намісницею обителі у Володимирі-Волинському.
Одразу ж розпочалися регулярні богослужіння за участю монахинь, які проводять і нині: щосереди о 10:00 перед чудотворною іконою – водосвятний молебень, щодня о 17.00 перед образом – акафіст; у кожну останню суботу місяця опівночі (з п’ятниці на суботу) – Божественна Літургія.
Пізніше Управління єпархії придбало ділянку зі старою хатою (біля церкви), де зараз і живуть черниці. Ікона Тростянецької Божої Матері датована початком XV ст. і написана невідомим майстром. Відомо, що у 1889 р. ікона самооновилася. Побачивши таке диво Господнє, невідомий майстер тоді виготовив Божій Матері дерев’яні ризи, вкриті позолотою. Нині, до цієї реліквії приїжджають з усіх куточків світу аби помолитися. Адже відомо безліч випадків, коли після щирої молитви біля цього образу зцілялися.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
У неділю перед Успінням Пресвятої Богородиці відзначили свято Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія». З цієї нагоди митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав парафію Святої Трійці та жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в цьому селі Ківерецького деканату.
Високопреосвященний очолив Божественну літургію у Троїцькому храмі. Разом із владикою молилися ківерецький декан протоієрей Іван Семенюк, настоятель парафії протоієрей Сергій Ледвовк, інше духовенство благочиння, голова об’єднаної ОТГ Олександр Ковальчук.
«Виголошуючи проповідь, високопреосвященний порадив присутнім стяжати Духа Святого. Адже саме у такий спосіб ми справді можемо відчувати себе щасливими. Ми ж є носіями любові, але через свою гріховність відштовхуємо Господа від себе. Тому варто частіше звертатися до щирої молитви і тоді відчуємо справжнє щастя», – йдеться у повідомленні.
За відправою архієрей нагородив церковною відзнакою мецената Сергія Мосійчука.
Після служби на території монастиря, що неподалік храму, керуючий єпархією відправив чин заснування нової церкви та поставлення хреста, а також освятив наріжний камінь майбутньої будівлі обителі. Як розповіла її намісниця ігуменя Марія (Ігнатенко), тут буде домовий храм, келії, приміщення для паломників і господарські споруди тощо.
Напередодні традиційно з Луцька від кафедрального собору Святої Трійці вирушила піша хода паломників до Тростянця. Прочани заходили у придорожні села, молилися та запрошували людей приєднатися до богомілля. Цьогоріч, настоятель о. Сергій організував для паломників фестиваль пісні до Богородиці. Під час дійства відбулося частування його учасників.
Довідково:
У травні 2017 р. Священний Синод згідно з поданням митрополита Луцького і Волинського Михаїла створий тростянецький Покровський жіночий монастир. Його очолила матінка Марія, яка раніше була намісницею обителі у Володимирі-Волинському.
Одразу ж розпочалися регулярні богослужіння за участю монахинь, які проводять і нині: щосереди о 10:00 перед чудотворною іконою – водосвятний молебень, щодня о 17.00 перед образом – акафіст; у кожну останню суботу місяця опівночі (з п’ятниці на суботу) – Божественна Літургія.
Пізніше Управління єпархії придбало ділянку зі старою хатою (біля церкви), де зараз і живуть черниці. Ікона Тростянецької Божої Матері датована початком XV ст. і написана невідомим майстром. Відомо, що у 1889 р. ікона самооновилася. Побачивши таке диво Господнє, невідомий майстер тоді виготовив Божій Матері дерев’яні ризи, вкриті позолотою. Нині, до цієї реліквії приїжджають з усіх куточків світу аби помолитися. Адже відомо безліч випадків, коли після щирої молитви біля цього образу зцілялися.
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