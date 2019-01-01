Владика Михаїл освятив будівництво монастирського комплексу у селі під Луцьком

У селі Тростянець розпочали будівництво нового комплексу поблизу жіночого монастиря.Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.У неділю перед Успінням Пресвятої Богородиці відзначили свято Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія». З цієї нагоди митрополит Луцький і Волинськийвідвідав парафію Святої Трійці та жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в цьому селі Ківерецького деканату.Високопреосвященний очолив Божественну літургію у Троїцькому храмі. Разом із владикою молилися ківерецький декан протоієрей, настоятель парафії протоієрей, інше духовенство благочиння, голова об’єднаної ОТГ«Виголошуючи проповідь, високопреосвященний порадив присутнім стяжати Духа Святого. Адже саме у такий спосіб ми справді можемо відчувати себе щасливими. Ми ж є носіями любові, але через свою гріховність відштовхуємо Господа від себе. Тому варто частіше звертатися до щирої молитви і тоді відчуємо справжнє щастя», – йдеться у повідомленні.За відправою архієрей нагородив церковною відзнакою меценатаПісля служби на території монастиря, що неподалік храму, керуючий єпархією відправив чин заснування нової церкви та поставлення хреста, а також освятив наріжний камінь майбутньої будівлі обителі. Як розповіла її намісниця ігуменя, тут буде домовий храм, келії, приміщення для паломників і господарські споруди тощо.Напередодні традиційно з Луцька від кафедрального собору Святої Трійці вирушила піша хода паломників до Тростянця. Прочани заходили у придорожні села, молилися та запрошували людей приєднатися до богомілля. Цьогоріч, настоятель о. Сергій організував для паломників фестиваль пісні до Богородиці. Під час дійства відбулося частування його учасників.