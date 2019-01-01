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У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»

У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
У неділю, 25 серпня, у ТРЦ «ПортCity» відбувся «Фестиваль професій».

У ньому брали участь діти віком від 3 до 18 років. Вони окупували територію стоянки автотранспорту біля торгівельно-розважального центру й хол першого поверху, – пише Волинь24.

Діти отримали карти, з якими відвідували профорієнтаційні «станції». Представники різних професій загадували дітлахам загадки, ставили запитання. За правильні відповіді учасники отримували наліпки на карту. Певну кількість наліпок діти могли обміняти на призи: безплатне катання на роликах, стрибання на батуті чи гру в боулінг від «ПортСіту».

Загалом представили понад 150 професій. Діти могли глибше пізнати як професії державного сектору: пожежники, лікарі, поліцейські, військовослужбовці, прикордонники, сапери, кінологи – так і комерційного: водій тягача, банкір, діджей, садівник, журналіст, фармацевт, фотомодель, артист, аніматор, миловар, ландшафтний дизайнер, ювелір.

Фестиваль розпочався о 12-й годині. О 16-й годині між учасниками розіграли суперпризи фестивалю: планшет і два фітнес-браслети.

У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»

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Теги: ПортCity
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