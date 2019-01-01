У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
Сьогодні, 21:03
У неділю, 25 серпня, у ТРЦ «ПортCity» відбувся «Фестиваль професій».
У ньому брали участь діти віком від 3 до 18 років. Вони окупували територію стоянки автотранспорту біля торгівельно-розважального центру й хол першого поверху, – пише Волинь24.
Діти отримали карти, з якими відвідували профорієнтаційні «станції». Представники різних професій загадували дітлахам загадки, ставили запитання. За правильні відповіді учасники отримували наліпки на карту. Певну кількість наліпок діти могли обміняти на призи: безплатне катання на роликах, стрибання на батуті чи гру в боулінг від «ПортСіту».
Загалом представили понад 150 професій. Діти могли глибше пізнати як професії державного сектору: пожежники, лікарі, поліцейські, військовослужбовці, прикордонники, сапери, кінологи – так і комерційного: водій тягача, банкір, діджей, садівник, журналіст, фармацевт, фотомодель, артист, аніматор, миловар, ландшафтний дизайнер, ювелір.
Фестиваль розпочався о 12-й годині. О 16-й годині між учасниками розіграли суперпризи фестивалю: планшет і два фітнес-браслети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ньому брали участь діти віком від 3 до 18 років. Вони окупували територію стоянки автотранспорту біля торгівельно-розважального центру й хол першого поверху, – пише Волинь24.
Діти отримали карти, з якими відвідували профорієнтаційні «станції». Представники різних професій загадували дітлахам загадки, ставили запитання. За правильні відповіді учасники отримували наліпки на карту. Певну кількість наліпок діти могли обміняти на призи: безплатне катання на роликах, стрибання на батуті чи гру в боулінг від «ПортСіту».
Загалом представили понад 150 професій. Діти могли глибше пізнати як професії державного сектору: пожежники, лікарі, поліцейські, військовослужбовці, прикордонники, сапери, кінологи – так і комерційного: водій тягача, банкір, діджей, садівник, журналіст, фармацевт, фотомодель, артист, аніматор, миловар, ландшафтний дизайнер, ювелір.
Фестиваль розпочався о 12-й годині. О 16-й годині між учасниками розіграли суперпризи фестивалю: планшет і два фітнес-браслети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Левандовський вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
Під час негоди зірвало покрівлю: волинський суд зобов'язав підприємство відремонтувати дах у школі
Сьогодні, 21:34
У «ПортCity» відгримів «Фестиваль професій»
Сьогодні, 21:03
У селі на Вінничині чоловік прутом до смерті побив сестру
Сьогодні, 20:38
Прогноз погоди у Луцьку на вівторок, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
У Нововолинську відбулась битва діджеїв. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Медіа