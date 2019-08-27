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Прогноз погоди у Луцьку на вівторок, 27 серпня

Прогноз погоди у Луцьку на вівторок, 27 серпня
У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним.

Без опадів, – пише Sinoptik.

Температура повітря: від +16 вночі до +29 вдень.

Вітер східний, до 3,1 метра за секунду.

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Теги: прогноз, погода
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