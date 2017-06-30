Під час негоди зірвало покрівлю: волинський суд зобов'язав підприємство відремонтувати дах у школі





Як з'ясувалося, будівельно-монтажні роботи з облаштування покрівлі над навчальним закладом наприкінці 2017 року виконало приватне підприємство «Захід-торг-буд», яке надало трирічний гарантійний термін експлуатації об’єкту, повідомляють у



Проте від незначних поривів вітру, що підтвердили документально, покрівля над спортивним залом школи була зруйнована – зірвана разом із кроквами та іншими дерев'яними конструкціями.



Відділ освіти Рожищенської райдержадміністрації, як замовник будівництва покрівлі, у травні 2019 року в порядку господарського судочинства подав позов до підрядника з вимогами безоплатного усунення недоліків у роботі, аби зобов’язати ПП «Захід-торг-буд» відремонтувати дах.



Позаяк у справі порушувались інтереси держави, в тому числі права та інтереси учнів школи, прокурори здійснили вступ у розгляд справи з наданням додаткових доказів та обґрунтувань на підтримку позиції відділу освіти.



За наслідками судового розгляду справи господарський суд Волинської області пристав на позицію прокурора та відділу освіти, й рішенням від 21 серпня 2019 року зобов’язав ПП «Захід-Торг-Буд» упродовж 20 днів із дня набрання рішенням суду законної сили безоплатно усунути недоліки у роботі – провести капітальний ремонт даху над спортивним залом ЗОШ І-ІІІ ступенів села Топільне Рожищенського району.



Крім того, суд зобов’язав підприємство упродовж місяця з дня набрання рішенням суду законної сили провести відновлювальні ремонті роботи стелі та стін спортивного залу школи, які зазнали пошкодження внаслідок руйнування даху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У березні 2019 року у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що у загальноосвітній школі села Топільне Рожищенського району вітер зірвав дах.Як з'ясувалося, будівельно-монтажні роботи з облаштування покрівлі над навчальним закладом наприкінці 2017 року виконало приватне підприємство «Захід-торг-буд», яке надало трирічний гарантійний термін експлуатації об’єкту, повідомляють у пресслужбі прокуратури області.Проте від незначних поривів вітру, що підтвердили документально, покрівля над спортивним залом школи була зруйнована – зірвана разом із кроквами та іншими дерев'яними конструкціями.Відділ освіти Рожищенської райдержадміністрації, як замовник будівництва покрівлі, у травні 2019 року в порядку господарського судочинства подав позов до підрядника з вимогами безоплатного усунення недоліків у роботі, аби зобов’язати ПП «Захід-торг-буд» відремонтувати дах.Позаяк у справі порушувались інтереси держави, в тому числі права та інтереси учнів школи, прокурори здійснили вступ у розгляд справи з наданням додаткових доказів та обґрунтувань на підтримку позиції відділу освіти.За наслідками судового розгляду справи господарський суд Волинської області пристав на позицію прокурора та відділу освіти, й рішенням від 21 серпня 2019 року зобов’язав ПП «Захід-Торг-Буд» упродовж 20 днів із дня набрання рішенням суду законної сили безоплатно усунути недоліки у роботі – провести капітальний ремонт даху над спортивним залом ЗОШ І-ІІІ ступенів села Топільне Рожищенського району.Крім того, суд зобов’язав підприємство упродовж місяця з дня набрання рішенням суду законної сили провести відновлювальні ремонті роботи стелі та стін спортивного залу школи, які зазнали пошкодження внаслідок руйнування даху.

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