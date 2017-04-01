Поліція розслідує теракт: у Києві з гранатомета обстріляли будівлю. ФОТО





Повідомлення про вибух біля будинку на вул.Паньківській надійшло о 1:30 26 серпня. Внаслідок пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів, – інформує



На місці події виявили відстріляний тубус від гранатомета через дорогу від будівлі. Вилучено рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження.



Правоохоронці опрацьовують наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників.





Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.



Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні.





У столиці діє спеціальний оперативний план для розшуку правопорушників.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 26 серпня в Києві по вулиці Паньківській стріляли з гранатомета у фасад будівлі Мостобуду. Поліція розслідує обстріл за статтею “терористичний акт”.Повідомлення про вибух біля будинку на вул.Паньківській надійшло о 1:30 26 серпня. Внаслідок пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів, – інформує відділ поліції Києва На місці події виявили відстріляний тубус від гранатомета через дорогу від будівлі. Вилучено рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження.Правоохоронці опрацьовують наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників.Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні.У столиці діє спеціальний оперативний план для розшуку правопорушників.

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