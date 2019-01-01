Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО
Сьогодні, 22:23
Волинський фотограф Віктор Чухрай зазнімкував пару рідкісних чорних лелек, які пролітали над Луцьком.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Учора над старим містом, об 15:57, з нами і літом прощалась пара чорних лелек, надзвичайно рідкісних птахів з Червоної Книги України. Вперше бачу їх над Луцьком. Занадто високо у піднебессі для хорошого знімка, але щось відзняв, перше ніж вони щезли у променях сонця. За суєтою свята ,напевно, їх і ніхто не побачив», – написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Учора над старим містом, об 15:57, з нами і літом прощалась пара чорних лелек, надзвичайно рідкісних птахів з Червоної Книги України. Вперше бачу їх над Луцьком. Занадто високо у піднебессі для хорошого знімка, але щось відзняв, перше ніж вони щезли у променях сонця. За суєтою свята ,напевно, їх і ніхто не побачив», – написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
«Укрзалізниця» візьме в оренду майже 40 гектарів землі на Волині для видобування піску
Сьогодні, 22:44
Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО
Сьогодні, 22:23
Під час негоди зірвало покрівлю: волинський суд зобов'язав підприємство відремонтувати дах у школі
Сьогодні, 21:34
Медіа