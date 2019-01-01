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Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО

Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО
Волинський фотограф Віктор Чухрай зазнімкував пару рідкісних чорних лелек, які пролітали над Луцьком.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Учора над старим містом, об 15:57, з нами і літом прощалась пара чорних лелек, надзвичайно рідкісних птахів з Червоної Книги України. Вперше бачу їх над Луцьком. Занадто високо у піднебессі для хорошого знімка, але щось відзняв, перше ніж вони щезли у променях сонця. За суєтою свята ,напевно, їх і ніхто не побачив», – написав фотограф.

Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО
Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО
Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО
Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО
Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО

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Теги: Червона книга, лелека, Віктор Чухрай
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