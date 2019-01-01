Над Луцьком помітили пару рідкісних червонокнижних лелек. ФОТО

Волинський фотографзазнімкував пару рідкісних чорних лелек, які пролітали над Луцьком.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.«Учора над старим містом, об 15:57, з нами і літом прощалась пара чорних лелек, надзвичайно рідкісних птахів з Червоної Книги України. Вперше бачу їх над Луцьком. Занадто високо у піднебессі для хорошого знімка, але щось відзняв, перше ніж вони щезли у променях сонця. За суєтою свята ,напевно, їх і ніхто не побачив», – написав фотограф.