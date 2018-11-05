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Опублікували ретросвітлину римо-католицького костелу на Волині

Опублікували ретросвітлину римо-католицького костелу на Волині
В польському виданні опублікували світлину римо-католицького костелу в смт Шацьк.

«Римо-католицький костел у Шацьку, Волинська область, 1936 рік» – йдеться на Сommons.wikimedia. Про це пише Район.Шацьк.

Фото також вміщене у польському друкованому виданні «Koscioły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woewódstwa Ruskiego» («Римо-католицькі церкви та монастирі колишньої Руської губернії»), виданому в Кракові в 2014 році. Культова споруда виготовлена з дерева, покрівля – під бляхою, загорожа – дерев'яні штахети.

Опублікували ретросвітлину римо-католицького костелу на Волині

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Теги: Шацьк, костел, ретрофото
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