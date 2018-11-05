Опублікували ретросвітлину римо-католицького костелу на Волині





«Римо-католицький костел у Шацьку, Волинська область, 1936 рік» – йдеться на Сommons.wikimedia. Про це пише



Фото також вміщене у польському друкованому виданні «Koscioły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woewódstwa Ruskiego» («Римо-католицькі церкви та монастирі колишньої Руської губернії»), виданому в Кракові в 2014 році. Культова споруда виготовлена з дерева, покрівля – під бляхою, загорожа – дерев'яні штахети.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В польському виданні опублікували світлину римо-католицького костелу в смт Шацьк.«Римо-католицький костел у Шацьку, Волинська область, 1936 рік» – йдеться на Сommons.wikimedia. Про це пише Район.Шацьк Фото також вміщене у польському друкованому виданні «Koscioły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woewódstwa Ruskiego» («Римо-католицькі церкви та монастирі колишньої Руської губернії»), виданому в Кракові в 2014 році. Культова споруда виготовлена з дерева, покрівля – під бляхою, загорожа – дерев'яні штахети.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію