Опублікували ретросвітлину римо-католицького костелу на Волині
Сьогодні, 03:31
В польському виданні опублікували світлину римо-католицького костелу в смт Шацьк.
«Римо-католицький костел у Шацьку, Волинська область, 1936 рік» – йдеться на Сommons.wikimedia. Про це пише Район.Шацьк.
Фото також вміщене у польському друкованому виданні «Koscioły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woewódstwa Ruskiego» («Римо-католицькі церкви та монастирі колишньої Руської губернії»), виданому в Кракові в 2014 році. Культова споруда виготовлена з дерева, покрівля – під бляхою, загорожа – дерев'яні штахети.
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«Римо-католицький костел у Шацьку, Волинська область, 1936 рік» – йдеться на Сommons.wikimedia. Про це пише Район.Шацьк.
Фото також вміщене у польському друкованому виданні «Koscioły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woewódstwa Ruskiego» («Римо-католицькі церкви та монастирі колишньої Руської губернії»), виданому в Кракові в 2014 році. Культова споруда виготовлена з дерева, покрівля – під бляхою, загорожа – дерев'яні штахети.
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