Оркестр, лімузини, кульки: як лучани забирають своїх дружин з пологового





Як це відбувається, що придумують батьки та скільки це може коштувати,



«Звичайно, усе залежить від того, що придумають батьки. Ми не виписуємо урочисто. Медсестра робить відповідний запис у журналі і виносить дитинку на виписну, яка знаходиться на першому поверсі. Вона у нас, до речі, одна на чотири поверхи. Там теж є своя медсестричка. При бажанні батьки роблять фото у виписній. Ми не створюємо урочистостей. У нас буденна щоденна праця, ми працюємо на здоров’я жінки і дитини, створюємо комфортні умови для перебування пацієнтів», – розповідають медсестри.



У Луцькому пологовому також можна отримати свідоцтво про народження дитини. Тут працює відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І якщо батьки визначилися з ім’ям новонародженої дитини, можуть отримати свідоцтво наступного дня після того, як подали дані про неї.



Зі слів медсестер, мами з дітками виписуються по-різному. Хтось просто фотографується і їде додому, а дехто придумує щось креативне.



"Буває, що замовляють оркестри, дуже багато гелієвих кульок завжди та кошиків з квітами. Дехто прикрашає машини з написами «я приїхав за синочком» чи «я приїхав за донькою». А буває, поки мама збирає речі, її на вулиці чекає велика компанія друзів. Один тато подарував мамі великий букет, у якому було більше ста троянд. Дехто додому забирає дитинку з мамою на лімузині», – розповідає старша акушерка пологового відділення.



Також при виписці з пологового свої послуги пропонує і так звана приватна фотостудія, яка знаходиться поряд з виписною. Як розповіла адміністратор, пацієнтам лікарні вони пропонують фото та відеозйомки і вітальну програму. Вручається паспорт малюка, почесні звання батькам та рідним, які приїхали, і різна сувенірна продукція.



Вітальна програма коштує 150 грн, одне фото – 32 грн. Вартість п’ятнадцятихвилинної відеозйомки – 550 грн.



«Багато людей користуються нашими послугами. Фотографуємо біля лелеки, на вулиці, якщо погода дозволяє. Дуже милі фото виходять у колисочці. Хоча для когось це може бути і непідйомною сумою, тому батьки фотографуються на свої телефони і фотоапарати», – розповідає адміністратор студії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народження дитини – неймовірна подія. Особливо, коли дитина перша. Тому татусі намагаються віддячити дружинам за те, що вони виносили дитинку, уже при виписці з пологового.Як це відбувається, що придумують батьки та скільки це може коштувати, ІА «Конкурент» розповіли у Луцькому клінічному пологовому будинку.«Звичайно, усе залежить від того, що придумають батьки. Ми не виписуємо урочисто. Медсестра робить відповідний запис у журналі і виносить дитинку на виписну, яка знаходиться на першому поверсі. Вона у нас, до речі, одна на чотири поверхи. Там теж є своя медсестричка. При бажанні батьки роблять фото у виписній. Ми не створюємо урочистостей. У нас буденна щоденна праця, ми працюємо на здоров’я жінки і дитини, створюємо комфортні умови для перебування пацієнтів», – розповідають медсестри.У Луцькому пологовому також можна отримати свідоцтво про народження дитини. Тут працює відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І якщо батьки визначилися з ім’ям новонародженої дитини, можуть отримати свідоцтво наступного дня після того, як подали дані про неї.Зі слів медсестер, мами з дітками виписуються по-різному. Хтось просто фотографується і їде додому, а дехто придумує щось креативне."Буває, що замовляють оркестри, дуже багато гелієвих кульок завжди та кошиків з квітами. Дехто прикрашає машини з написами «я приїхав за синочком» чи «я приїхав за донькою». А буває, поки мама збирає речі, її на вулиці чекає велика компанія друзів. Один тато подарував мамі великий букет, у якому було більше ста троянд. Дехто додому забирає дитинку з мамою на лімузині», – розповідає старша акушерка пологового відділення.Також при виписці з пологового свої послуги пропонує і так звана приватна фотостудія, яка знаходиться поряд з виписною. Як розповіла адміністратор, пацієнтам лікарні вони пропонують фото та відеозйомки і вітальну програму. Вручається паспорт малюка, почесні звання батькам та рідним, які приїхали, і різна сувенірна продукція.Вітальна програма коштує 150 грн, одне фото – 32 грн. Вартість п’ятнадцятихвилинної відеозйомки – 550 грн.«Багато людей користуються нашими послугами. Фотографуємо біля лелеки, на вулиці, якщо погода дозволяє. Дуже милі фото виходять у колисочці. Хоча для когось це може бути і непідйомною сумою, тому батьки фотографуються на свої телефони і фотоапарати», – розповідає адміністратор студії.

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