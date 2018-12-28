На Рівненщині чоловік підпалив вантажівку та кинув гранату в кафе. ФОТО





Про це інформує



Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа кинула запальну суміш на тент вантажного автомобіля, внаслідок чого той зайнявся.



Сусід власника авто з вікна свого помешкання побачив вогонь та з водою побіг на вулицю. Коли ж прибіг до палаючого авто, помітив чоловіка за парканом, який ще й кинув гранату у приміщення кафе-магазину на першому поверсі будинку.





Внаслідок вибуху торговий заклад зазнав чималих пошкоджень та руйнувань.



Власник кафе, авто та частини будинку повідомив правоохоронцям, що мав словесний конфлікт зі знайомим рівнянином. Поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його за місцем проживання.





На причетність 38-річного жителя Рівного до злочину вказують докази, які поліцейські вилучили із місця події. Крім того, сусід потерпілого теж підтвердив, що саме його бачив поблизу господарства.





«Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив т.в.о. начальник слідчого відділення Вадим Артюхович. — Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Відомо, що чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців за нанесення тілесних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про вибух до поліції надійшло в понеділок, 26 серпня близько 05:20 від господаря помешкання, 47-річного жителя села Нова Любомирка.Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа кинула запальну суміш на тент вантажного автомобіля, внаслідок чого той зайнявся.Сусід власника авто з вікна свого помешкання побачив вогонь та з водою побіг на вулицю. Коли ж прибіг до палаючого авто, помітив чоловіка за парканом, який ще й кинув гранату у приміщення кафе-магазину на першому поверсі будинку.Внаслідок вибуху торговий заклад зазнав чималих пошкоджень та руйнувань.Власник кафе, авто та частини будинку повідомив правоохоронцям, що мав словесний конфлікт зі знайомим рівнянином. Поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його за місцем проживання.На причетність 38-річного жителя Рівного до злочину вказують докази, які поліцейські вилучили із місця події. Крім того, сусід потерпілого теж підтвердив, що саме його бачив поблизу господарства.«Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив т.в.о. начальник слідчого відділення Вадим Артюхович. — Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Відомо, що чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців за нанесення тілесних ушкоджень.

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