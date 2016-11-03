У Верховній Раді депутати голосуватимуть за відбитком пальця





Про це заявив представник президента, новообраний нардеп від «Слуга народу» Руслан Стефанчук у понеділок 26 серпня, передає



«Вже зараз ведемо переговори з Інститутом прикладної математики, який відповідає за усі ці речі, і з юридичними (службами, – ред.), які повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість голосувати народним депутатам з використанням цієї системи.



Це питання технічне, бо його треба розробити, сертифікувати, впровадити, завести до Верховної Ради. За зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування», – сказав Стефанчук.



«Сьогодні ми уже ставимо питання про «Рада-4», бо «Рада-3» сенсорна кнопка, то це реакція на тепло, а коли ми говоримо про «Раду-4», це реакція на відбиток пальця», – пояснив представник президента в парламенті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після зимових канікул Верховна Рада перейде на голосування відбитком пальця.Про це заявив представник президента, новообраний нардеп від «Слуга народу»у понеділок 26 серпня, передає Укрінформ «Вже зараз ведемо переговори з Інститутом прикладної математики, який відповідає за усі ці речі, і з юридичними (службами, – ред.), які повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість голосувати народним депутатам з використанням цієї системи.Це питання технічне, бо його треба розробити, сертифікувати, впровадити, завести до Верховної Ради. За зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування», – сказав Стефанчук.«Сьогодні ми уже ставимо питання про «Рада-4», бо «Рада-3» сенсорна кнопка, то це реакція на тепло, а коли ми говоримо про «Раду-4», це реакція на відбиток пальця», – пояснив представник президента в парламенті.

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