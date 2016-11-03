У Верховній Раді депутати голосуватимуть за відбитком пальця
Сьогодні, 07:47
Після зимових канікул Верховна Рада перейде на голосування відбитком пальця.
Про це заявив представник президента, новообраний нардеп від «Слуга народу» Руслан Стефанчук у понеділок 26 серпня, передає Укрінформ.
«Вже зараз ведемо переговори з Інститутом прикладної математики, який відповідає за усі ці речі, і з юридичними (службами, – ред.), які повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість голосувати народним депутатам з використанням цієї системи.
Це питання технічне, бо його треба розробити, сертифікувати, впровадити, завести до Верховної Ради. За зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування», – сказав Стефанчук.
«Сьогодні ми уже ставимо питання про «Рада-4», бо «Рада-3» сенсорна кнопка, то це реакція на тепло, а коли ми говоримо про «Раду-4», це реакція на відбиток пальця», – пояснив представник президента в парламенті.
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Про це заявив представник президента, новообраний нардеп від «Слуга народу» Руслан Стефанчук у понеділок 26 серпня, передає Укрінформ.
«Вже зараз ведемо переговори з Інститутом прикладної математики, який відповідає за усі ці речі, і з юридичними (службами, – ред.), які повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість голосувати народним депутатам з використанням цієї системи.
Це питання технічне, бо його треба розробити, сертифікувати, впровадити, завести до Верховної Ради. За зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування», – сказав Стефанчук.
«Сьогодні ми уже ставимо питання про «Рада-4», бо «Рада-3» сенсорна кнопка, то це реакція на тепло, а коли ми говоримо про «Раду-4», це реакція на відбиток пальця», – пояснив представник президента в парламенті.
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У Верховній Раді депутати голосуватимуть за відбитком пальця
Сьогодні, 07:47
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