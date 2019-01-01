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У місті на Волині знайшли труп чоловіка з перерізаними венами – ЗМІ

У місті на Волині знайшли труп чоловіка з перерізаними венами – ЗМІ
В понеділок, 26 серпня, у Володимирі-Волинському на одній із вулиць міста знайшли труп чоловіка з перерізаними венами.

Про це ВолиньUA повідомили очевидці.

Тіло чоловіка виявили на задньому сидінні автомобіля.

За інформацією очевидців, чоловіку приблизно за 20 років.

На місці події працювала поліція.

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Теги: Володимир-Волинський, чоловік, мертвий, поліція
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