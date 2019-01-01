У місті на Волині знайшли труп чоловіка з перерізаними венами – ЗМІ





Про це



Тіло чоловіка виявили на задньому сидінні автомобіля.



За інформацією очевидців, чоловіку приблизно за 20 років.



На місці події працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 26 серпня, у Володимирі-Волинському на одній із вулиць міста знайшли труп чоловіка з перерізаними венами.Про це ВолиньUA повідомили очевидці.Тіло чоловіка виявили на задньому сидінні автомобіля.За інформацією очевидців, чоловіку приблизно за 20 років.На місці події працювала поліція.

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