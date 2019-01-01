У селі неподалік Луцька горить поле. ФОТО
Сьогодні, 23:15
У селі Брище Луцького району горять поля.
Відповідні фотографії опилюднили у соцмережі facebook.
"Підпал біля с. Брище, горить поле чи вже і ліс, невідомо?", - написала Марія Гловацька.
У коментарях люди пишуть, ніби поле горить уже пів дня.
"До лісу ще не дійшло, але за півдня значно приблизилось".
Окрім того, люди вказують, що окрім пожежників викликали ще й правоохоронців, оскільки горять поля, які здані в оренду.
"Люди викликали пожежну. А оскільки горить солома на орендованих полях,то викликали і поліцію, щоб з'ясувати хто здійснив підпал. Сподіваюся знайдуть винуватця і притягнуть до відповідальності", - написала Юля Герасимюк.
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Відповідні фотографії опилюднили у соцмережі facebook.
"Підпал біля с. Брище, горить поле чи вже і ліс, невідомо?", - написала Марія Гловацька.
У коментарях люди пишуть, ніби поле горить уже пів дня.
"До лісу ще не дійшло, але за півдня значно приблизилось".
Окрім того, люди вказують, що окрім пожежників викликали ще й правоохоронців, оскільки горять поля, які здані в оренду.
"Люди викликали пожежну. А оскільки горить солома на орендованих полях,то викликали і поліцію, щоб з'ясувати хто здійснив підпал. Сподіваюся знайдуть винуватця і притягнуть до відповідальності", - написала Юля Герасимюк.
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