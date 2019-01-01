У селі неподалік Луцька горить поле. ФОТО





Відповідні фотографії опилюднили у соцмережі



"Підпал біля с. Брище, горить поле чи вже і ліс, невідомо?", - написала Марія Гловацька.



У коментарях люди пишуть, ніби поле горить уже пів дня.



"До лісу ще не дійшло, але за півдня значно приблизилось".



Окрім того, люди вказують, що окрім пожежників викликали ще й правоохоронців, оскільки горять поля, які здані в оренду.



"Люди викликали пожежну. А оскільки горить солома на орендованих полях,то викликали і поліцію, щоб з'ясувати хто здійснив підпал. Сподіваюся знайдуть винуватця і притягнуть до відповідальності", - написала Юля Герасимюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Брище Луцького району горять поля.Відповідні фотографії опилюднили у соцмережі facebook "Підпал біля с. Брище, горить поле чи вже і ліс, невідомо?", - написалаУ коментарях люди пишуть, ніби поле горить уже пів дня."До лісу ще не дійшло, але за півдня значно приблизилось".Окрім того, люди вказують, що окрім пожежників викликали ще й правоохоронців, оскільки горять поля, які здані в оренду."Люди викликали пожежну. А оскільки горить солома на орендованих полях,то викликали і поліцію, щоб з'ясувати хто здійснив підпал. Сподіваюся знайдуть винуватця і притягнуть до відповідальності", - написала

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