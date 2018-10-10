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Дівчину на матраці віднесло на кілометр в Азовське море. ВІДЕО

Дівчину на матраці віднесло на кілометр в Азовське море. ВІДЕО
На Херсонщині дівчину на надувному матраці віднесло хвилями на кілометр від узбережжя Азовського моря. Подія сталася на воді біля села Генічеська Гірка.

Повідомляють Факти.

Дівчину врятували поліцейські, які проводили перевірку правопорядку і почули крики про допомогу.

У поліції розповіли, що жінка вже майже повністю виснажилася і, попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море.

Поліцейські підняли дівчину на борт службового катеру та повернули на берег.


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Теги: море, матрац, берег, поліція, хвилі, порятунок
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