Дівчину на матраці віднесло на кілометр в Азовське море. ВІДЕО
Сьогодні, 01:17
На Херсонщині дівчину на надувному матраці віднесло хвилями на кілометр від узбережжя Азовського моря. Подія сталася на воді біля села Генічеська Гірка.
Повідомляють Факти.
Дівчину врятували поліцейські, які проводили перевірку правопорядку і почули крики про допомогу.
У поліції розповіли, що жінка вже майже повністю виснажилася і, попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море.
Поліцейські підняли дівчину на борт службового катеру та повернули на берег.
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Повідомляють Факти.
Дівчину врятували поліцейські, які проводили перевірку правопорядку і почули крики про допомогу.
У поліції розповіли, що жінка вже майже повністю виснажилася і, попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море.
Поліцейські підняли дівчину на борт службового катеру та повернули на берег.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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