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В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом

В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом
Кабінет міністрів вирішив змінити державні стандарти фотографій на паспорт, оскільки в Україні використовувалися застарілі держстандарти, які не відповідали сучасним технологіям.

Для оформлення знімків на документи враховуватимуться рекомендації ІКАО, - повідомляє Урядовий портал.

Наявність головного убору на фото допустима тільки з релігійних міркувань, однак він не повинен закривати лоб та обличчя.

Деякі правила знімка на документи залишилися без змін:

обличчя займає 70-80% фотографії;
видно плечі;
фотографія в анфас;
нейтральний вираз обличчя;
очі повинні бути відкриті.
Постанова Кабміну набуде чинності через два місяці після публікації.

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Теги: паспорт, фотографія, стандарт, Кабмін
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