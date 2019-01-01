В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом





Для оформлення знімків на документи враховуватимуться рекомендації ІКАО, - повідомляє



Наявність головного убору на фото допустима тільки з релігійних міркувань, однак він не повинен закривати лоб та обличчя.



Деякі правила знімка на документи залишилися без змін:



обличчя займає 70-80% фотографії;

видно плечі;

фотографія в анфас;

нейтральний вираз обличчя;

очі повинні бути відкриті.

Постанова Кабміну набуде чинності через два місяці після публікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів вирішив змінити державні стандарти фотографій на паспорт, оскільки в Україні використовувалися застарілі держстандарти, які не відповідали сучасним технологіям.Для оформлення знімків на документи враховуватимуться рекомендації ІКАО, - повідомляє Урядовий портал Наявність головного убору на фото допустима тільки з релігійних міркувань, однак він не повинен закривати лоб та обличчя.Деякі правила знімка на документи залишилися без змін:обличчя займає 70-80% фотографії;видно плечі;фотографія в анфас;нейтральний вираз обличчя;очі повинні бути відкриті.Постанова Кабміну набуде чинності через два місяці після публікації.

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