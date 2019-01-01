В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом
Сьогодні, 02:14
Кабінет міністрів вирішив змінити державні стандарти фотографій на паспорт, оскільки в Україні використовувалися застарілі держстандарти, які не відповідали сучасним технологіям.
Для оформлення знімків на документи враховуватимуться рекомендації ІКАО, - повідомляє Урядовий портал.
Наявність головного убору на фото допустима тільки з релігійних міркувань, однак він не повинен закривати лоб та обличчя.
Деякі правила знімка на документи залишилися без змін:
обличчя займає 70-80% фотографії;
видно плечі;
фотографія в анфас;
нейтральний вираз обличчя;
очі повинні бути відкриті.
Постанова Кабміну набуде чинності через два місяці після публікації.
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Для оформлення знімків на документи враховуватимуться рекомендації ІКАО, - повідомляє Урядовий портал.
Наявність головного убору на фото допустима тільки з релігійних міркувань, однак він не повинен закривати лоб та обличчя.
Деякі правила знімка на документи залишилися без змін:
обличчя займає 70-80% фотографії;
видно плечі;
фотографія в анфас;
нейтральний вираз обличчя;
очі повинні бути відкриті.
Постанова Кабміну набуде чинності через два місяці після публікації.
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