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На ремонт волинської школи хочуть витратити майже 40 мільйонів гривень

На ремонт волинської школи хочуть витратити майже 40 мільйонів гривень
У селі Гірки Любешівського району планують реконструювати школу.

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів, пишуть Волинські Новини.

Йдеться про реконструкцію Гірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу на вулиці Садовій, 8 в селі Гірки Любешівського району. Замовником виступає управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради. Тендерні пропозиції приймають до 3 вересня, розпочнуть аукціон 4 вересня.

Очікувана вартість робіт становить 38,803 мільйона гривень, термін виконання – до кінця 2021 року.

Відповідно до технічного завдання, передбачили теплоізоляцію стін, влаштування залізобетонних фундаментів, влаштування колон у металевій опалубці, мурування стін з керамічної цегли, укладання панелей перекриття, влаштування покрівель шатрових з металочерепиці, встановлення віконних та дверних блоків, утеплення фасадів мінеральними плитами, прокладання трубопроводів опалення, водопостачання, облаштування вентиляції, монтаж світильників, гучномовців, супутникової антени, технологічного обладнання, внутрішнє оздоблення тощо.

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Теги: школа, Волинь, реконструкція, тендер
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Коментарі 2
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38 мільйонів. Це 40 (приблизно) нових двокімнатних квартир в Луцьку. З кухнею, коридором і санвузлом в кожній. Може, не варто було ремонтувати невеличку школу, а просто купити десяток нових квартир під класи? Дешевше ж вийде
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Це не ремонт, а будівництво розпочате багато років тому. Навіщо маскують, не зрозуміло.
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