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Волинянин хотів придбати пекінеса на OLX, але потрапив на шахраїв

Волинянин хотів придбати пекінеса на OLX, але потрапив на шахраїв
44-річний житель Горохова перерахував шахраям кошти за уявного собаку.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що чоловік побачив оголошення на відомому сайті OLX та перерахував шахраям 850 гривень.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області повсякчас застерігають жителів району від подібного спілкування з невідомими і сумнівними особами.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: шахрай, Волинь
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