Курс валют у Луцьку на 27 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.907, а продаж - 25.284.
Євро при купівлі становить - 27.503, продажу - 28.069.
Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.395.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.104, продаж - 6.551.
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Євро при купівлі становить - 27.503, продажу - 28.069.
Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.395.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.104, продаж - 6.551.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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